Ξανθόπουλος: «Δεν έχει κλειδώσει η παραμονή»

Μετά τη νίκη του Περιστερίου Betsson απέναντι στην Καρδίτσα, ο Βασίλης Ξανθόπουλος τόνισε πως δεν έχει κλειδώσει ακόμα η παραμονή της ομάδας του στην κατηγορία.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Κρατάμε τη νίκη. Την χρειαζόμασταν, ήμασταν σχεδόν ένα μήνα χωρίς να κερδίσουμε παιχνίδι, με δύσκολο πρόγραμμα προφανώς. Μπράβο στα παιδιά, γιατί βγήκαν μπροστά και όπως έχω πει, στις νίκες πάντα κερδίζουν αυτοί, στις ήττες το πιο πιθανό είναι να φταίει ο προπονητής. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους, στους συνεργάτες μου, στην Καρδίτσα για την πορεία της στο πρωτάθλημα και το BCL. Έχει πολύ καλή ομάδα και έχουμε σεβασμό. Φαινόταν ότι έχουμε πίεση. Ήταν τελικός για εμάς αλλά δεν πρέπει να έχουν πίεση τα παιδιά, τους το είπα. Πίεση έχουν άλλοι. Αν έχουν πίεση, να την αφήσουν πάνω μου.

Ο κόσμος μάς στήριξε μέχρι το τέλος. Ήταν εδώ την Τετάρτη που δεν παίξαμε και μας στήριξε. Μπράβο σε όλους και μπράβο και στον κόσμο.

Δεν έχει κλειδώσει η παραμονή. Ακόμα δεν έχει κλειδώσει τίποτα. Όλες οι ομάδες μπορούν να κερδίσουν παντού. Θα κλειδώσει η υπόθεση της παραμονής γύρω στις 8 νίκες. Τότε θα είμαστε σίγουροι. Το θέμα είναι ότι αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα, όταν έρχονται και έχεις απειρία, δημιουργούν βάρος. Εγώ πιστεύω στην δουλειά και αφού δουλεύουμε πιστεύω θα βγει στο γήπεδο. Το είπα στους παίκτες μου.

Συγχαρητήρια στον κόσμο».