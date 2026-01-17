Τα προηγμένα στατιστικά δείχνουν ποια είναι η καλύτερη πεντάδα του Παναθηναϊκού!

Με τη γλώσσα των αριθμών και ανά 100 κατοχές τα advanced stats που παρουσίασε το 3stepsbasket «υποδεικνύουν» ποια πεντάδα του Παναθηναϊκού είναι η πιο αποτελεσματική.

Οι αριθμοί στο μπάσκετ λένε - όχι πάντα αλλά αρκετές φορές - την αλήθεια και αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα «όπλα» των προπονητικών επιτελείων. Μέσα από την ανάλυση των προηγμένων στατιστικών μπορεί να φανεί ποια σχήματα λειτουργούν και αποδίδουν καλύτερα και έτσι έγινε φανερό ποια είναι η καλύτερη πεντάδα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Το «3stepsbasket» παρουσίασε τα advanced stats ανά 100 κατοχές και το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο. Με βάση τα στοιχεία η κορυφαία «πράσινη» σύνθεση αποτελείται από τους: Τι Τζέι Σορτς, Κέντρικ Ναν, Τζέντι Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ρισόν Χολμς.

Η συγκεκριμένα πεντάδα σε 105 κατοχές έχει Net Rating +67 και σκορ 72-38. Αναλυτικότερα, με αυτό το σχήμα, ανά 100 κατοχές ο Ναν μετράει 40,4 πόντους, ο Σορτς έχει 17,3 ασίστ και οι Χουάντσο και Χολμς έχουν 17,2 REB%.

Φυσικά, οι αριθμοί δεν αποτελούν θέσφατο. Προφανώς και απαιτείται προσαρμογή στις συνθήκες, στην αντιμετώπιση καταστάσεων, κι ακόμα περισσότερο στο κλείσιμο κάποιων αγώνων. Ωστόσο, σίγουρα είναι ένα όπλο στα χέρια των προπονητών καθώς το δείγμα είναι αρκετά μεγάλο για να το παραμερίσει κάποιος σε οποιαδήποτε εξίσωση.