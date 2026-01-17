Η Τορτόνα πάλεψε για ένα ημίχρονο απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, όμως οι φιλοξενούμενοι στην επανάληψη «καθάρισαν» εύκολα τον αγώνα (87-78).

Η Αρμάνι Μιλάνο φιλοξενήθηκε από την Τορτόνα για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Οι γηπεδούχοι ήταν ανταγωνιστικοί για ένα ημίχρονο, όμως στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι πήραν τον έλεγχο του αγώνα και επικράτησαν με . Έτσι. η Αρμάνι έχει πλέον ρεκόρ 12-3, ενώ η Τορτόνα βρίσκεται στο 9-6.

Για τους νικητές ο Μπολμάρο τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 21 λεπτά, με τον Μάνιον να μετράει 15 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 16 λεπτά. Από την άλλη, ο Βιτάλ τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 30 λεπτά και ο Χαμπ είχε 16 πόντους, 3 ριμπόυντ και 10 ασίστ επίσης σε 30 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 50-49, 61-71, 78-87

Τα στατιστικά του αγώνα.