Ο κόουτς απαιτεί «αλλαγή»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς επαναλαμβάνει διαρκώς την ανάγκη αλλαγής της νοοτροπίας των παικτών του, όμως αυτή δεν έρχεται. Γράφει ο Πάρης Τρικαλιώτης.

Ο Άρης ψάχνει ακόμα μία «μεγάλη» νίκη που θα του δώσει και ψυχολογία, όμως οι εμφανίσεις του δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Χθες, κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ οι κιτρινόμαυροι προβλημάτισαν και προβληματίστηκαν. Με πολλά λάθη (19), πολλά χαμένα ριμπάουντ (27-40) και μια εικόνα ομάδας που δείχνει να… ψάχνεται. Η ήττα απέναντι σε έναν πολύ ποιοτικό αντίπαλο, που είναι και το φαβορί για την κατάκτηση του Eurocup, ήρθε εύκολα, χωρίς μάχη, και αυτό ήταν το στοιχείο που έφερε και τις παρατεταμένες αποδοκιμασίες του κόσμου.

Ο Άρης δεν έπαιξε… τίποτα ξανά, γνώρισε την πέμπτη του ήττα στους έξι τελευταίους αγώνες και συνεχίζει να δείχνει πως απέναντι σε ανώτερες από αυτόν ομάδες, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Σε αυτά τα έξι τελευταία ματς έχασε από ΑΕΚ, Τσεντεβίτα, Ολυμπιακό, Μανρέσα και Χάποελ. Όλες, ομάδες με μεγαλύτερο μπάτζετ. Κέρδισε μόνο τον Ηρακλή εντός έδρας και αυτό το ματς με… παρ’ ολίγον αυτοχειρία.

Ο Άρης δεν έχει καταφέρει ακόμα μέσα στη σεζόν να πάρει μία νίκη κόντρα σε μια ομάδα πιο γεμάτη από αυτόν. Δεν έχει κάνει την υπέρβασή του. Στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει χάσει από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, στο Eurocup αυτό που έχει πετύχει είναι οι δύο νίκες απέναντι στη Βενέτσια, και είναι αυτές που τον κρατούν ακόμα ζωντανό στη διεκδίκηση της πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς χρησιμοποίησε «σκληρή γλώσσα» για τους παίκτες του για άλλη μία φορά. «Είναι ντροπιαστικό αυτό που γίνεται ειδικά για τους ψηλούς. Πληρώνεσαι, άρα πρέπει να παλεύεις. Αν δεν μπορείς τότε δεν έχεις καμία θέση στην ομάδα» κριτίκαρε με έντονο ύφος ο Κροάτης τεχνικός, ο οποίος έκανε ξανά λόγο για ανάγκη αλλαγής της νοοτροπίας.

Το τελευταίο, είναι κάτι που το τονίζει από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε την ομάδα, στα τέλη Οκτώβρη. Έκτοτε, η ίδια λέξη επαναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε δήλωσή του μετά από ήττα. Το ζήτημα της διάθεσης όμως των παικτών και της νοοτροπίας τους, θα πρέπει να αφορά και τον ίδιο και το τεχνικό τιμ. Η αλλαγή αυτή στο πνευματικό επίπεδο δεν φαίνεται να έρχεται, έχουν περάσει πλέον 2,5 μήνες και η ομάδα δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση, πέρα από κάποια ξεσπάσματα.

Οι ευθύνες, λοιπόν, δεν βαραίνουν μόνο τους παίκτες για την κάκιστη εικόνα της ομάδας, αλλά και τον προπονητή. Η λέξη «αλλαγή» είναι επιβεβλημένη, όπως την αναφέρει πολύ συχνά ο κόουτς Μίλιτσιτς. Όμως αυτή θα πρέπει να ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για πρόσωπα ή για καταστάσεις. Ή και για τα δύο.