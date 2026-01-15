Ψάχνει… θαύμα για την πρόκριση ο Άρης Betsson - Το πρόγραμμα όλων των ομάδων

Η ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποτελέσματα του Α’ ομίλου, έφεραν τον Άρη Betsson σε δυσχερή θέση όσον αφορά την πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurocup.

Τέσσερις στροφές πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου με τη φάση των ομίλων και ο Άρης θα πρέπει να κάνει το (σχεδόν) απόλυτο για να πιάσει τουλάχιστον την 6η θέση, που δίνει και την πρόκριση στο Top-12 της διοργάνωσης.

Οι κιτρινόμαυροι, που ισοβαθμούν με τη Νεπτούνας (ρεκόρ 6-8) στις θέσεις 7-8, κυνηγούν, βάσει και προγράμματος, είτε την Κλουζ, είτε τη Βενέτσια, που αμφότερες έχουν ρεκόρ 8-6. Με τη δεύτερη έχουν υπεροχή σε περίπτωση ισοβαθμίας, μιας και την έχουν κερδίσει δύο φορές, ενώ με την Κλουζ έχασαν εντός στον Α’ γύρο (88-98) και παίζουν στη Ρουμανία στην τελευταία αγωνιστική. Με τη Μανρέσα έχουν χάσει δύο φορές και η ισπανική ομάδα παράλληλα έχει πιο εύκολο πρόγραμμα.

Ο Άρης, λοιπόν, ψάχνει τουλάχιστον τρεις νίκες στα τέσσερα εναπομείναντα παιχνίδια, εκ των οποίων μόνο ένα έχει εντός έδρας. Παίζει κατά σειρά εκτός με τη Σλασκ, εκτός με την Μπαχτσέσεχιρ, εντός με τη Νεπτούνας και εκτός με την Κλουζ. Τα θεωρητικά πιο βατά παιχνίδια είναι με Σλασκ και Νεπτούνας, όμως σε αυτά με Μπαχτσέσεχιρ και Κλουζ ο Άρης θα πρέπει να κάνει την υπέρβασή του, κάτι που δεν έκανε χθες απέναντι στην πρωτοπόρο του ομίλου, Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Το ιδανικό σενάριο είναι να κάνει το 4/4. Το επόμενο καλύτερο το 3/4 και να χάσει από την Μπαχτσεσεχίρ, η οποία είναι στο 9-5 και παλεύει για τη 2η θέση του ομίλου και το απευθείας εισιτήριο για τους «8». Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, θα παίξουν ρόλο και οι πιθανές ισοβαθμίες μεταξύ ακόμα και τριών ομάδων. Τα περιθώρια πρόκρισης για τους κιτρινόμαυρους έχουν στενέψει πάρα πολύ, σε μια σεζόν που όταν ξεκίνησε υπήρχε ο στόχος της ευρωπαϊκής διάκρισης.

Δείτε το πρόγραμμα των εμπλεκομένων ομάδων:

4. Κλουζ 8-6

Τσεντεβίτα (ΕΚΤΟΣ)

Μανρέσα (ΕΚΤΟΣ)

Χάποελ Ιερουσαλήμ (ΕΚΤΟΣ)

Άρης (ΕΝΤΟΣ)

5. Βενέτσια 8-6

Χάμπουργκ Τάουερς (ΕΚΤΟΣ)

Τσεντεβίτα (ΕΝΤΟΣ)

Μανρέσα (ΕΚΤΟΣ)

Χάποελ Ιερουσαλήμ (ΕΝΤΟΣ)

6. Μανρέσα 8-6

Νεπτούνας (ΕΝΤΟΣ)

Κλουζ (ΕΝΤΟΣ)

Βενέτσια (ΕΝΤΟΣ)

Χάμπουργκ Τάουερς (ΕΚΤΟΣ)

7. Άρης 6-8