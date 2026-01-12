Θεοδώρου: «Είναι ψυχρολουσία να χάνεις με τέτοια διαφορά, αλλά βγάλαμε ψυχή»

Το Ψυχικό νίκησε με 86-84 τον Α.Ο. Δάφνης, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Elite League, και ο φόργουορντ των νικητών, Ηλίας Θεοδώρου, μίλησε στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Α.Ο. Δάφνης: «Γενικά περιμέναμε αυτήν την εξέλιξη. Η Δάφνη είναι καλή ομάδα, έχουν αλλάξει πρόσωπο από τον 1ο γύρο. Είχαμε δύο σημαντικές απουσίες, όλη τη βδομάδα είχαμε αρρώστους, δε συμπληρώναμε κάποιες φορές για διπλό. Ήμασταν προετοιμασμένοι, η Δάφνη μπήκε δυνατά, έβαλε πολλά τρίποντα στο 1ο ημίχρονο, όπως και γενικά στο ματς. Καταλάβαμε εξ αρχής ότι δε θα ήταν εύκολο. Χαρήκαμε όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, γι’ αυτά τα ματς παίζουμε».

Για την ανατροπή από το -15 και το πού κρίθηκε ο αγώνας: «Η σκληρή άμυνα μάς χαρακτηρίζει σαν ομάδα. Θεωρώ ότι έχουμε από τις καλύτερες άμυνες. Όταν χάνεις 10-12 πόντους στην έδρα σου στο ημίχρονο σε πιάνει και το συναίσθημα. Ο κόουτς μάς είπε 2-3 παραπάνω λόγια και παίξαμε με ψυχή. Είναι ψυχρολουσία να χάνεις με τέτοια διαφορά εντός έδρας».

Για το πώς προτιμάει να έρχεται η νίκη: «Για τη ψυχολογία, είναι πιο εύκολο να ελέγχεις το ματς. Προτιμώ να χάνω ματς όταν ο αντίπαλος είναι καλύτερος παρά στο σουτ. Νομίζω ότι αν ρωτήσετε και τους παίκτες της Δάφνης το ίδιο θα πουν. Η Δάφνη είναι καλή ομάδα κι έχει ακόμα ελπίδες να μπει στα play-offs».

Για τις βλέψεις του Ψυχικού και το αν μπορούν να φτάσουν ως το Final-4: «Θα πω κάτι κλισέ, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, όλοι το ίδιο λέμε. Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως, όταν μαζευτήκαμε τον Αύγουστο, ο κόουτς μάς είπε ότι στόχος μας είναι να “τρυπήσουμε” το ταβάνι μας, στην τελευταία μας μάζωξη να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Έπαιξα και με το Μαρούσι στο πρώτο Final-4, είναι τρομερή εμπειρία. Νιώθεις ότι είσαι παίκτης άλλης κατηγορίας. Μακάρι όλοι να το ζήσουν, μου άρεσε πολύ».

Για τον φετινό του ρόλο στο Ψυχικό: «Τα τελευταία δύο χρόνια έχω ταλαιπωρηθεί από πολλούς τραυματισμούς. Δεν έχω παίξει στο 100% των δυνατοτήτων μου και όπως θέλω να παίζω. Φέτος, πέρα από έναν μικροτραυματισμό, νιώθω πολύ καλά το κορμί μου. Δούλεψα σκληρά το καλοκαίρι και φαίνεται στο γήπεδο. Είμαι ένας παίκτης που με χαρακτηρίζει το τρίποντο. Όταν είναι καλά το κορμί μου νιώθω ότι μπορώ να δώσω περισσότερα πράγματα στο γήπεδο».