ΑΕΚ: Εκτός αποστολής τελικά ο Νάναλι για το ματς με τη Μύκονο

Ο Αμερικανός άσος επιλέχθηκε στην 6άδα των ξένων για το ματς της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League απέναντι στους Νησιώτες, αλλά δεν θα είναι στην αποστολή της ΑΕΚ.
Ο Ντράγκαν Σάκοτα τελικά επέλεξε να «κόψει» τον Νάναλι, με την Ένωση να παρατάσσεται τελικά με 11 παίκτες, αφού εκτός είναι και ο Κατσίβελης με πρόβλημα στο δεξί γόνατο.
Αναλυτικά η αποστολή της ΑΕΚ:
Γκρέι, Σκορδίλης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Χαραλαμπόπουλος, Μπιλιώνης