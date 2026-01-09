Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ «καθάρισαν» τη Μπάγερν

Οι γκαρντ του Ολυμπιακού δεν είχαν ρυθμό εκτελεστικά, αλλά οι ασταμάτητοι Σάσα Βεζένκοφ - Νίκολα Μιλουτίνοφ «καθάρισαν» τη Μπάγερν Μονάχου. «Κλειδί» ο Κώστας Παπανικολάου, εξαιρετικός στην επιστροφή του ο Τάισον Ουόρντ.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: Ο Αμερικανός γκαρντ για ακόμα ένα βράδυ δεν βοήθησε στο σκοράρισμα (1/1 δίποντο, 0/3 τρίποντα, 2π. σε 32'), όμως δημιουργικά έδωσε λύσεις στην ομάδα του (6 ασίστ). Δεν κατάφερε να ξεχωρίσει πάντως. Βαθμός: 5

Τάισον Ουόρντ: Εξαιρετικός στη 10λεπτη συμμετοχή του, μετά τον τραυματισμό του. Έπαιξε στη 2η περίοδο, ανέβασε την ένταση και την ενέργεια των γηπεδούχων, έβαλε 10 πόντους με 4/7 εντός πεδιάς, ενώ μοίρασε 3 ασίστ και «πρόλαβε» να κάνει 3 κλεψίματα. Η λογική λέει πως δεν αγωνίστηκε στην επανάληψη, καθώς ερχόταν από τραυματισμό και καιρό απουσίας. Όπως και να 'χει, ήταν εξαιρετικός στον χρόνο που πήρε. Βαθμός: 8

Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Μόντε Μόρις: Ήταν ο μεγάλος άτυχος της βραδιάς, καθώς ο αστράγαλός του «γύρισε» με άσχημο τρόπο στο 35' και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Σάσα Βεζένκοφ: Ακόμα μία τρομερή εμφάνιση του Βούλγαρου πάουερ φόργουορντ, ο οποίος παίζει με... σπασμένα φρένα. Ο Βεζένκοφ σκόραρε όποτε ήθελε και όπως ήθελε (25 πόντοι με 8/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3/3 βολές σε 24'), ενώ βοήθησε και δημιουργικά (4 ασίστ). Σε μεγάλα κέφια ο ηγέτης του Ολυμπιακού, που διανύει περίοδο σπουδαίας φόρμας. Βαθμός: 9

Κώστας Παπανικολάου: Ήταν το «κλειδί» του Γιώργου Μπαρτζώκα, δείχνοντας για ακόμα μία φορά πως λανθασμένα δεν τον χρησιμοποιούσε ο προπονητής του το προηγούμενο διάστημα. Παρά τα 2/7 τρίποντά του, ο αρχηγός του Ολυμπιακού ήταν κομβικός για την εξέλιξη του αγώνα, έχοντας 10 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 19'51''. Βαθμός: 6

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Ήταν πολύ άστοχος για τα δικά του δεδομένα, αλλά στην τελική ευθεία βρήκε δυο δίποντα και έγινε διψήφιος. Για την ακρίβεια, είχε 2/4 δίποντα και 2/8 τρίποντα. Όμως, παίρνει θετική βαθμολογία, καθώς βοήθησε άλλους τομείς. Συγκεκριμένα, κατέβασε 4 ριμπάουντ, ενώ ήταν και πρώτος δημιουργός των νικητών μαζί με τον Ουόκαπ (6ασ. έκαστος). Όταν ο Ντόρσεϊ δημιουργεί με αυτόν τον τρόπο, ο προπονητής του είναι χαρούμενος. Βαθμός: 6

Άλεκ Πίτερς: Σε παρατεταμένη περίοδο ντεφορμαρίσματος δείχνει να βρίσκεται ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ. «Σκιά του εαυτού του» με 0/2 τρίποντα και μόλις 2 ριμπάουντ σε 14'46''. Μάλιστα, η κακή βραδιά συνδυάστηκε και με 3 λάθη. Βαθμός: 3

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Στο πρώτο ημίχρονο ήταν κάπως νωθρός και έχασε πολλές μάχες από τον ΜακΚόρμακ. Όμως, στην επανάληψη κυριάρχησε πλήρως στο ζωγραφιστό και έμοιαζε σαν να μην έχει αντίπαλο. Ο «Μίλου» έβαλε 14 πόντους με 4/4 δίποντα και 6/7 βολές, ενώ μάζεψε και 8 ριμπάουντ, 4 εκ των οποίων ήταν επιθετικά. Είχε και 2 ασίστ σε 23' στο παρκέ. Βαθμός: 8

Ντόντα Χολ: Ήταν θετικός για ακόμα ένα βράδυ, αφού «έκανε τη δουλειά» του στα 16' που τον χρησιμοποίησε ο Μπαρτζώκας. Έβαλε 9 πόντους, κατέβασε 6 ριμπάουντ, έκανε και 2 κλεψίματα. Βαθμός: 6

Ταϊρίκ Τζόουνς: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Εβάν Φουρνιέ: Σε πολύ κακό βράδυ ο Γάλλος σκόρερ. Παρά το γεγονός πως ήταν διψήφιος (10 πόντοι), ο Φουρνιέ ήταν άστοχος (1/2 δίποντα και 2/7 τρίποντα) και νευρικός. Αμυντικά έκανε λάθη και αποβλήθηκε με 5φ., αφού πρώτα διαμαρτυρήθηκε σχεδόν σε κάθε παράβαση που σφυρίχθηκε εναντίον του. Δεν ήταν σε καλό βράδυ. Βαθμός: 3