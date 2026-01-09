Κέρδισε χωρίς να «ιδρώσει» την Παρτίζαν και πάτησε «4αδα» η Μπαρτσελόνα (88-70), που είχε σε καλή βραδιά τους Βέσελι (14π) και Σενγκέλια (13π 3ασ.)

Η Μπαρτσελόνα (14-7) υποδέχθηκε την Παρτίζαν (6-15) στο «Palau Blaugrana» και πέτυχε μία ακόμη νίκη με 88-7,, την 14η στην φετινή Euroleague και πια κοιτά την κορυφή. Αντίθετα η Παρτίζαν βυθίστηκε ακόμη περισσότερο στην βαθμολογία, παραμένοντας στην τελευταία θέση. Στο παρκέ η Παρτίζαν ήταν αυτή που μπήκε πιο δυνατά και και προηγήθηκε με 20-13 όμως, δεν άντεξε περισσότερο από δέκα λεπτά. Η Μπαρτσελόνα μέσα από την εκπληκτική της άμυνα, άνοιγε σιγά σιγά την διαφορά, και στο δεύτερο ημίχρονο, πάτησε το γκάζι και τελείωσε το παιχνίδι νωρίς.

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για την Μπάρτσα ήταν οι Τόκο Σενγκέλια (13π. 3ασ.) και Γιαν Βέσελι (14π.), ενώ για την Παρτίζαν ξεχώρισαν οι Ντουέιν Ουάσινγκτον (20π 5ασ.) και Μπρούνο Φερνάντο και (9π. 7ρ.).

Όσον αφορά την επόμενη αγωνιστική, για την Μπαρτσελόνα ακολουθεί το «Ελ Κλάσικο» στην Μαδρίτη απέναντι στην Ρεάλ (16/1, 21:45), ενώ η Παρτίζαν θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην «καυτή» Χάλα Πιονίρ (14/1, 20:30).

Η άμυνα έδειξε τον δρόμο στην Μπαρτσελόνα

Η Παρτίζαν ξεκίνησε το παιχνίδι πιο συγκεντρωμένη και πιο εύστοχη από την Μπάρτσα, με αποτέλεσμα να προηγείται με 10-6 στο πρώτο πεντάλεπτο, έχοντας 5/7 δίποντα. Αντίθετα οι γηπεδούχοι είχαν το άσχημο 3/8 από το δίποντο και συνολικά 3/11 εντός πεδιάς. Την λύση από μακριά έδωσε ο Σενγκέλια με τρίπονο από τις 45 μοίρες, ρίχνοντας την διαφορά στον πόντο (9-10). Οι φιλοξενούμενοι, ήλεγχαν τον ρυθμό του παιχνιδιού καθ' όλη την διάρκεια της πρώτης περιόδου, και έκλεισαν το δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 20-13, χάρη στις εξαιρετικές συνεργασίες των Καλάθη - Τζεκίρι που πέτυχαν τους 8 από τους 20 πόντους της ομάδας τους.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε με ένα 4-0 σε λιγότερο από ένα λεπτό, εξαφάνισε την διαφορά των επτά πόντων και ανάγκασε τον Χουάν Πεναρόγια να καλέσει τάιμ-άουτ. Με τρίποντα των Λαπροβίτολα και Σατοράνσκι, η Μπάρτσα πέρασε μπροστά (23-22), με επιμέρους σκορ στο 10-2. Παρά το μικρό ξέσπασμα των γηπεδούχων, οι Σέρβοι δεν παρασύρθηκαν, συνέχισαν να ελέγχουν τον ρυθμό και προηγήθηκαν ξανά με +4 (33-29), τέσσερα λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου με δύο βολές του Ουάσινγκτον. Σε εκπληκτική κατάσταση βρισκόταν ο Σενγκέλια από πλευράς Μπαρτσελόνα, ο οποίος είχε 10 πόντους με 4/4 σουτ, όντας και ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, έκανε ένα 12-1 επιμέρους και έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενη με 41-35.

Άμυνα και Σενγκέλια έδωσαν την νίκη στην Μπάρτσα

Με 7-0 ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο η Μπάρτσα και ξέφυγε για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (48-35). Η Παρτίζαν βρήκε απάντηση με τρίποντο του αρχηγού της, Βάνια Μαρίνκοβιτς, μόλις το δεύτερο αποψινό (2/10), και μείωσε σε 48-40, στα μισά της τρίτης περιόδου. Οι καταλανοί πήραν τα ηνία του παιχνιδιού για τα καλά στην τρίτη περίοδο, ήλεγχαν τον ρυθμό, είχαν διψήφια διαφορά (53-40) και όδευαν προς την 14η νίκη τους, με πρωταγωνίστρια την... άμυνα, που δεν έδινε τίποτα εύκολο στους φιλοξενούμενους. Ένα λεπτό πριν από το τέλος της περιόδου, η Παρτίζαν έριξε την διαφορά κάτω από τους δέκα (58-49) με τον Καλάθη.

Στην τέταρτη περίοδο, η Μπαρτσελόνα μπήκε στο παρκέ με διάθεση να τελειώσει το ματς από νωρίς όμως η Παρτίζαν αντέδρασε και με ένα επιμέρους 7-2, μείωσε σε 64-57. Σε εκείνο το σημείο, «μίλησε» ο Βέσελι με τέσσερις συνεχόμενους πόντους, και έκανε το σκορ 70-58, αποκαθιστώντας την τάξη, δίνοντας νέα διψήφια διαφορά στην ομάδα του. Μια τρίποντη «βόμβα» του Σενγκέλια έστειλε την διαφορά στο +15 (73-58) και κάπου εκεί, έκοψε τις όποιες πιθανότητες νίκης είχε η Παρτίζαν. Το παιχνίδι έφτασε και στο 77-60 όμως οι φιλοξενούμενοι με δύο συνεχόμενα τρίποντα μείωσαν σε 77-66, δίχως όμως να καταφέρουν να επιστρέψουν στο ματς.

Τα δεκάλεπτα: 13-20, 41-35, 62-50, 88-70

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