Παπανικολάου: «Δώσαμε χαρά στον κόσμο μας, σημαντικό το 10-0 επί του Παναθηναϊκού, αλλά...»

Ο Κώστας Παπανικολάου στάθηκε στη σημαντικότητα της νίκης επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, ενώ σχολίασε και το 10-0 σε νίκες που μετράει ο Ολυμπιακός επί των «πρασίνων» στην Ευρωλίγκα.

Μιλώντας στη Nova ο αρχηγός του Ολυμπιακού σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη για να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας. Και σημαίνει πολλά και βαθμολογικά και μπορούμε να χτίσουμε μομέντουμ μετά τη νίκη στην Μπολόνια. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα, μας περιμένει η Φενέρ σε μια καυτή έδρα. Στο ματς μείναμε συγκεντρωμένοι και προσηλωμένοι, είχαμε χαρακτήρα και μίλησαν οι προσωπικότητες των παιδιών».

Για τα επιθετικά ριμπάουντ και τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού: «Είναι σημαντικός παράγοντας τα επιθετικά ριμπάουντ, μεταβάλλεται κάπως η ψυχολογία και έχεις την ευκαιρία να βάλεις ένα καλάθι. Υπάρχει εμπιστοσύνη στον κάθε συμπαίκτη μας, ψάχνουμε πάντα την καλύτερη δυνατή επιλογή, δεν το πετυχαίνουμε βέβαια πάντα και η κυκλοφορία της μπάλας βγαίνει και λίγο μηχανικά».

Για το 10-0 επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα: «Το 10-0 είναι σημαντικό, αλλά πιο πολύ είναι στατιστικό κομμάτι, δεν δίνει κάποια ουσία. Έχουμε κάνει τους οπαδούς μας 10 φορές χαρούμενους, αλλά υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας για να δουλέψουμε και να βελτιωνόμαστε συνέχεια».