Ο Πανιώνιος έβγαλε αντίδραση και εγωισμό στην Γαλλία, βρήκε το καλό του εαυτό, ωστόσο μια κακή επιλογή στο τέλος τον υποχρεώσε σε ήττα (81-79) από την πρωτοπόρο του ομίλου Μπουργκ.

Ο Πανιώνιος εμφανίιστηκε συγκεντρωμένος στην Γαλλία, έβγαλε αντίδραση και πολύ ένταση στο παιχνίδι του, κόντρα στην αθλητική Μπουργκ, ωστόσο μια κακή επιλογή στο φινάλε, του στέρησε ένα διπλό - ψυχολογίας για την συνέχεια (81-79)

Η Γαλλική ομάδα με τη νίκη ανέβηκε στο 10-2 και παραμένει μόνη πρώτη στον όμιλο, με τους «κυανέρυθρους» να πέφτουν στο 1-11, όντας στην τελευταία θέση.

Ο Μποθ Γκας έκανε την ζημιά για την ομάδα της Νέας Σμύρνης μετρώντας 22 πόντους με 6 ριμπάουντ, με τον Μοκόκα να συμπληρώνει 12 πόντους με 4 ριμπάουντ. Διψήφιος και ο ΜακΓκί με 11 πόντους και 7 ασίστ.

Για την ομάδα της Νέας Σμύρνης που είχε στον πάγκο της τον Νίκο Καραγιάννη, ο Κρούζερ ήταν πρώτος σκόρερ με 16 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τον Ματ Λιούις να προσθέτει 13 πόντους. Ουότσον (12π.) και Λέμον (12π.) έδωσαν επιθετικές λύσεις, διψήφιος και ο Τσαλμπούρης (11π. 4ασ.)

Ανταγωνιστικός ο Πανιώνιος σε απόλυτη ισορροπία το πρώτο μέρος

Ο Πανιώνιος μπήκε συγκεντρωμένος στο 100% στο ξεκίνημα, με τους «κυανέρυθρους» να αποκτούν με το καλημέρα διαφορά 6π. (2-8 στο 3’), διατηρώντας σε χαμηλά επίπεδα την Μπουργκ. Oι «κυανέρυθροι» διατηρούσαν το προβάδισμα τους, (+5, 8-13 στο 7’) βγάζοντας ένταση στο παιχνίδι τους, με τον Κρούζερ να δίνει πολύτιμες επιθετικές λύσεις (8π.). Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδας της Νέας Σμύρνης στο +8 (12-20), με τον Πανιώνιο να έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του.

Ο Ουότσον έδωσε διψήφιο προβάδισμα στον Πανιώνιο στο δεύτερο δεκάλεπτο (+10, 12-22), με την Μπουργκ να βγάζει αντίδραση μειώνοντας σε απόσταση ενός τριπόντου (21-24 στο 14’). Η Γαλλική ομάδα ανέβασε την ένταση στο παιχνίδι της, πήρε για πρώτη φορά τα ηνία του αγώνα τρέχοντας ένα επιμέρους 26-6 για να μετατρέψει στο 12-22 σε 36-28 στο 19’. Το φινάλε του πρώτου μέρους βρήκε τις δυο ομάδες σε απόλυτη ισορροπία, με τον Πανιώνιο να απαντά με 6-0 σερί στα τελευταία 2’.

Λύγισε στο φινάλε ο Πανιώνιος, αστόχησε σε σουτ νίκης ο Τσαλμπούρης

Ο Πανιώνιος διατήρησε το ανταγωνιστικό του πρόσωπο και στο δεύτερο μέρος, με τους «κυανέρυθρους» να παραμένουν στην διεκδίκηση της αναμέτρησης (46-45 στο 24’). Η Μπουργκ διατηρούσε ένα μικρό προβάδισμα (+5, 55-50 στο 26’), με τους Ουότσον και Λιούις να δίνουν λύσεις επιθετικά για το 57-56 στο 27’. Η γαλλική ομάδα έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο +5 (64-59), ωστόσο η ομάδα της Νέας Σμύρνης παρά τα προβλήματα της πραγματοποιούσε πολύ πειστική εμφάνιση.

Ουότσον και Κρούζερ μείωσαν στον πόντο (64-63) στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, με την Μπουργκ να απατνά με δικό της 5-0 σερί για το +6 (69-63 στο 33'). Η ομάδα του Νίκου Καραγιάννη είχε χαμηλώσει τον ρυθμό, φέρνοντας περισσότερο το παιχνίδι στα μέτρα της, με τους «κυανέρυθρους» να παραμένουν σε απόσταση αναπνοής (74-71 στο 35'). Ο Μποθ με γκολ-φάουλ έγραψε το 77-71, με τον Τσαλμπούρη να απαντά με καθοριστικό τρίποντο για το 77-74 στο 37'. Ο Λιούις έχασε δυο κρίσιμες βολές, με τον Λέμον να σκοράρει για το 77-76, ωστόσο ο Μόκοκα με κρίσιμο τρίποντο έγραψε το 80-76. Ο Τσαλμπούρης και πάλι με τρίποντο μείωσε σε 80-79, με τον Λιούις να αστοχεί από την γωνία σε τρίποντο νίκης, 8'' πριν το τέλος. Ο Κοκίλα με 1/2β. διαμόρφωσε το 81-79, με τον Τσαλμπούρη να αστοχεί στο φινάλε σε κακό σουτ και την Μπουργκ να παίρνει τη νίκη στο τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 12-20, 36-36, 64-49, 81-79.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης