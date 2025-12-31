Λίλαρντ για τον τραυματισμό του: «Οι πρώτες εβδομάδες ήταν απογοητευτικές»

Ο Ντάμιαν Λίλαρντ σε δηλώσεις του μίλησε για τον τραυματισμό του στον αχίλλειο και ξεχώρισε τις πρώτες εβδομάδες.

Ο Ντάμιαν Λίλαρντ μίλησε στο «NBA on Prime» για τον τραυματισμό του στον αχίλλειο. Τόνισε πως οι πρώτες εβδομάδες ήταν απογοητευτικές και υπογράμμισε πως χρειάζεται καιρό μέχρι να δει κάποιος... φως στο τούνελ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την αποθεραπεία του: «Πάει καλά.Νομίζω ότι είναι ένας από αυτούς τους τραυματισμούς που απλά πρέπει να αφιερώσεις χρόνο. Οι πρώτες εβδομάδες έως μερικούς μήνες μπορεί να είναι απογοητευτικές επειδή είσαι τόσο περιορισμένος, αλλά με υπομονή, με αυτοπεποίθηση και κάνοντας ό,τι είναι απαραίτητο για να συνεχίσεις να προοδεύεις, τελικά αρχίζεις να βλέπεις το φως στο τέλος του τούνελ»

Για το ότι θα αργήσει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση: «Νιώθω υπέροχα γι' αυτό—στην πραγματικότητα είμαι ακόμα καλύτερα τώρα από ό,τι όταν πήρα την απόφαση. Προχωράω περισσότερο και βλέπω ότι όλα επανέρχονται. Η κύρια ανησυχία μου ήταν πώς θα κινούμουν μετά από αυτό, και τώρα αυτό βελτιώνεται. Δουλεύω πάνω σε απρόβλεπτες κινήσεις, λίγη επαφή, επιταχύνω τον ρυθμό, βρίσκομαι στον αέρα, προσγειώνομαι και δεν το σκέφτομαι υπερβολικά. Έχοντας δώσει στον εαυτό μου τον μέγιστο χρόνο, νιώθω καλά με την απόφαση. Βλέποντας την ανάπτυξη της ομάδας μας, αν μπορέσω να επανέλθω σωστά, θα έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία την επόμενη σεζόν».

Για το άτυχο 2025: «Έχω μάθει ότι όταν τα πράγματα πάνε στραβά, νιώθω το βάρος τους, αλλά πάντα βρίσκω έναν τρόπο. Τον τελευταίο χρόνο, αντιμετώπισα πολλά - να αντιμετωπίσω έναν θρόμβο αίματος, να σπάσω τον αχίλλειο τένοντα μου, να με εγκαταλείψουν, να είμαι μακριά από τα παιδιά και την οικογένειά μου - αλλά κράτησα το κεφάλι μου χαμηλά και προχώρησα. Ο Θεός ήταν πιστός και, χάρη στη χάρη Του, τα καταφέραμε ως εδώ. Τώρα, προχωράω με το κεφάλι ψηλά, ακόμα ψύχραιμος, και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για το τι με περιμένει, ειδικά για το ότι επέστρεψα στο Πόρτλαντ».