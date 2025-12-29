Συνελήφθη ο Γκάουντλοκ για κατοχή ναρκωτικών!

Ο Άντριου Γκάουντλοκ έχει μπλεξίματα με τον νόμο, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου συνελήφθη, έχοντας στην κατοχή του ποσότητα ναρκωτικών.

Μπλεξίματα με τον νόμο έχει ο Άντριου Γκάουντλοκ. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Iefimerida, o γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε ποσότητα χασίς.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Γκάουντλοκ συνελήφθη προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στις αρμόδιες αρχές, χωρίς να διευκρινίζεται αν το συμβάν έγινε στην Ρόδο ή σε άλλο μέρος.

Ο 37χρονος γκαρντ διανύει την τρίτη σεζόν του στην ομάδα της Ρόδου, ενώ φέτος (έχοντας υποστεί και τραυματισμό) σε 7 συμμετοχές στην Stoiximan GBL μετράει 14.1 πόντους και 3 ασίστ.