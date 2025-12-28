Φουλ για Ταϊρίκ Τζόουνς ο Ολυμπιακός

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τον σέντερ της Παρτίζαν, έχουν μιλήσει με την πλευρά του, αλλά περιμένουν να βγει με δικές του ενέργειες από το συμβόλαιο με τη σερβική ομάδα.

Την περίπτωση του Αμερικανού άσου της Παρτιζάν έχουν κυκλώσει στον Ολυμπιακό, με την ομάδα του Πειραιά να φουλάρει για την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Οι μέρες του Αμερικανού σέντερ στη σερβική ομάδα είναι μετρημένες, αφού το κλίμα είναι τεταμένο με τους οπαδούς, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς παραλίγο να πιαστεί στα χέρια με φίλους της Παρτιζάν μετά το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, και τον 28χρονο άσο να είναι στην πόρτα της εξόδου.

Κάπου εκεί στην υπόθεση μπαίνει ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να φουλάρουν για την απόκτησή του, να έχουν μιλήσει με την πλευρά του παίκτη, αλλά να περιμένουν τον Αμερικανό να βγει από το συμβόλαιο που έχει με την Παρτιζάν.

Στην ομάδα του Πειραιά δεν επιθυμούν να εμπλακούν σε συζητήσεις με τον σερβικό σύλλογο και έχουν ξεκαθαρίσει στον παίκτη πως η υπόθεση θα προχωρήσει αφού μείνει ελεύθερος από την Παρτιζάν.

Μάλιστα αυτό πρέπει να συμβεί πριν από τις 5 Ιανουαρίου του 2026, αφού τότε εκπνέει η διορία για έναν παίκτη που παίζει ήδη στην Euroleague να μετακινηθεί σε άλλη ομάδα της διοργάνωσης.

Στη Σερβία πάντως θεωρούν δεδομένη την αποχώρησή του από την Παρτιζάν, με το «Mozzart Sport» να αναφέρει πως η διαδικασία της εκκαθάρισης ξεκίνησε στην ομάδα του Χουάν Πεναρόγια, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να είναι στη κορυφή της σχετικής λίστας.

Ο Αμερικανός σέντερ τη φετινή σεζόν στην Euroleague μετράει 10,8 πόντους, 6,1 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 1,2 κλεψίματα μέσο όρο, ενώ το καλοκαίρι είχε υπογράψει επέκταση συμβολαίου με την Παρτιζάν μέχρι το 2027 με ετήσιες απολαβές 1,3 εκατ. ευρώ.