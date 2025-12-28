«Τελειώνει από την Παρτιζάν ο Ταϊρίκ Τζόουνς»

Η εκκαθάριση στην Παρτιζάν ξεκινάει με τον πρώτο που αναμένεται να αποχωρήσει από τη σερβική ομάδα να είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Το κλίμα για τον Αμερικανό σέντερ στην Παρτιζάν δεν έχει επιστροφή, με το «Mozzart Sport» να θεωρεί δεδομένο πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν θα συνεχίσει στη σερβική ομάδα.

Οι αντιδράσεις προς το πρόσωπό του είναι έντονες από τον κόσμο της Παρτιζάν, κάτι που φάνηκε και στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με το κλίμα στο Βελιγράδι να μην σηκώνει τον Αμερικανό άσο.

Έτσι, όπως όλα δείχνουν, ο Ταϊρίκ Τζόουνς μετράει μέρες στην Παρτιζάν κι αναμένεται άμεσα να αποχωρήσει, ώστε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού η διορία να μετακομίσει σε άλλη ομάδα της Euroleague εκπνέει στις 5 Ιανουαρίου του 2026.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2027, με ετήσιες απολαβές 1,3 εκατ. ευρώ.

Ενώ τη φετινή σεζόν με τη σερβική ομάδα μετράει στην Euroleague 10,8 πόντους, 6,1 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 1,2 κλεψίματα μέσο όρο.