Ευμορφοπούλου στο SDNA: «Η επιθυμία της Νέας Ιωνίας να επιστρέψω με συγκίνησε»

Η Σίσσυ Ευμορφοπούλου μίλησε στο SDNA για την επιστροφή της στη Νέα Ιωνία, τονίζοντας πως ήταν εύκολο για την ίδια να πει το «ναι» στην πρόταση που έλαβε.

Η Νέα Ιωνία προχώρησε σε μία σημαντική κίνηση, καθώς η Σίσσυ Ευμορφοπούλου επέστρεψε στην ομάδα. Πέρσι, ήταν από τα βασικά «γρανάζια» του συνόλου του Γιώργου Βελτσίστα, το οποίο κατέκτησε αήττητο το πρωτάθλημα της Α2 (27/27 νίκες). Η Ευμορφοπούλου δεν προσέφερε μόνο στο παρκέ αλλά και στις προπονήσεις και τα αποδυτήρια, καθώς ήταν μία από τις ηγετικές μορφές του συλλόγου.

Η έμπειρη φόργουορντ μίλησε στο SDNA για την επιστροφή της στη Νέα Ιωνία. Τόνισε πως δέθηκε με τον οργανισμό πέρσι και ότι η επιθυμία της ομάδας για το comeback τη συγκίνησε. Έτσι, δεν ήταν δύσκολο να πει το «ναι» στην πρόταση που έλαβε και να ντυθεί ξανά στα γαλανόλευκα. Τέλος, ξεκαθάρισε πως θέλει να βοηθήσει τον σύλλογο με όποιον τρόπο της ζητηθεί, ώστε να συνεχίσει η καλή πορεία στην Α1.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στην Ιωνία μετά από μια μικρή διακοπή. Η περασμένη σεζόν ήταν εκπληκτική. Το δέσιμο που υπήρχε με τις κοπέλες, το προπονητικό staff και τη διοίκηση ήταν κάτι αναπάντεχο όταν συμφώνησα να πάω. Έχω μεγάλη εκτίμηση για τους ανθρώπους της Ιωνίας και εφόσον υπήρξε πρόταση για επιστροφή, μου ήταν εύκολο να δεχτώ.

Η αλήθεια είναι ότι έφυγα από την ομάδα, διότι οι υποχρεώσεις στην Α1 είναι μεγαλύτερες από την Α2. Παρ'όλα αυτά, η επιθυμία της ομάδας να επιστρέψω με συγκίνησε και δεν μπορούσα να αρνηθώ.

Το μόνο που έχω σαν στόχο με την επιστροφή μου είναι να βοηθήσω την ομάδα, όπως μου ζητηθεί, ώστε να συνεχιστεί η ήδη καλή πορεία της ομάδας στην πρώτη κατηγορία».