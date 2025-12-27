Επέστρεψε στη Νέα Ιωνία η Ευμορφοπούλου (pic)

Σημαντική μεταγραφική ενίσχυση για τη Νέα Ιωνία, καθώς η Σίσσυ Ευμορφοπούλου επέστρεψε στην ομάδα.

Η Νέα Ιωνία πραγματοποιεί μία εξαιρετική σεζόν φέτος στην Α1 Γυναικών. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκεται στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 5-5, πίσω μόνο από τον Ολυμπιακό (8-2), τον Αθηναϊκό (9-1) και τον Παναθηναϊκό (10-0).

Η ομάδα πέρσι κατέκτησε αήττητο το πρωτάθλημα της Α2 (27-0) και σημαντικό κομμάτι σε αυτή την επιτυχία έπαιξε η Σίσσυ Ευμορφοπούλου. Μετά το τέλος της σεζόν επέστρεψε στον Πόρφυρα και τώρα η Πειραιώτισσα φόργουορντ θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Ιωνίας για να την ενισχύσει ενόψει του Β' γύρου και να την πάει... πιο ψηλά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Welcome back Σίσσυ Ευμορφοπούλου

Η Ιωνία με χαρά ανακοινώνει την ενίσχυση της με την αθλήτρια Σίσσυ Ευμορφοπούλου.



Η Σίσσυ, ηγετική μορφή στο παρκέ, στις προπονήσεις και στα αποδυτήρια, ήταν βασικός πυλώνας στο αήττητο πρωτάθλημα της Ιωνίας στην Α2, με 27-0 νίκες την αγωνιστική σεζόν 2024-2025.



Με μια λαμπρή καριέρα στο ενεργητικό της και πολλά χρόνια εμπειρίας στην Α1, επιστρέφει στην Ιωνία μας για να βοηθήσει και εκείνη τις συμπαίχτριες της, τον προπονητή και την ομάδα συνολικά, στον απαιτητικό Β Γύρο του πρωταθλήματος.



Welcome back Σίσσυ».