Η λάμψη του Τζέντι, η κλάση του Ναν, η ποιότητα του Παναθηναϊκού σε όλο της το μεγαλείο. Από το -14, διπλό πλεονεκτήματος μέσα στο Κάουνας με επική εμφάνιση στο β' μέρος (92-85).

Παναθηναϊκός Aktor από... ατσάλι στο Κάουνας. Οι «πράσινοι» βρέθηκαν στο -14 στα μισά της 3ης περιόδου, δεν είχαν στη διάθεσή τους τον αρχηγό τους, Κώστα Σλούκα και αντιμετώπισαν μια ομάδα που μετρούσε επτά νίκες στα τελευταία εννέα μεταξύ τους παιχνίδια στη Λιθουανία. Κι όμως, οι «μαχητές» του Εργκίν Αταμάν βρήκαν τον τρόπο να αντιδράσουν και να φύγουν με ένα σπουδαίο αποτέλεσμα από τη "Zalgirio Arena", ένα διπλό με χαρακτήρα και προσωπικότητα.

Έτσι, το «τριφύλλι» παραμένει σε τροχιά κορυφής, καθώς ανέβηκε στο 12-6 και θα κάνει... όμορφα Χριστούγεννα, λίγο πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (2/1). Αντιθέτως, η ομάδα του Τόμας Μασιούλις υποχώρησε στο 10-8.

Για 25' τα πράγματα έμοιαζαν πολύ στραβά για τον Παναθηναϊκό Aktor. Όμως, ένα επιμέρους 37-12 έφερε το «ξέσπασμα» που είχαν ανάγκη οι φιλοξενούμενοι, για να φύγουν με τη νίκη. Μάλιστα, αυτό το διπλό συνδυάστηκε με την απόλυτη δικαίωση του Τούρκου τεχνικού για τις επιλογές του στην τελική ευθεία (small ball, Όσμαν στο «4», Φαρίντ στο παρκέ και η μπάλα στα χέρια του Σορτς).

Σε ό,τι αφορά τους πρωταγωνιστές της βραδιάς, ο Τι Τζέι Σορτς μπήκε στα... παπούτσια του Σλούκα και πραγματοποίησε μια «μαεστρική» εμφάνιση με 15 πόντους - 10 ασίστ. Από τη μεριά του, ο Τζέντι Όσμαν «επιβεβαίωσε» πως βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση (22 πόντοι με 3/3 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), ενώ ο Κέντρικ Ναν πήρε... φόρα στο φινάλε και «διέλυσε» την αντίπαλη άμυνα (4π. στο ημίχρονο, 21π. στο φινάλε). Παίκτες - κλειδιά ξανά, κυρίως λόγω της αμυντικής τους νοοτροπίας οι Τζέριαν Γκραντ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Κένεθ Φαρίντ.

Τα αμυντικά προβλήματα έκαναν την εμφάνισή τους

Ο Εργκίν Αταμάν παρέταξε την ομάδα του με... συνταγή Χάποελ (Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Μήτογλου, Φαρίντ), αλλά γρήγορα άλλαξε τη front line του. Στο 5' (10-9) ο Ναν μπήκε αντί του «ΠΚ», ο οποίος είχε κάνει καλή δουλειά απέναντι στον Φρανσίσκο (0 σουτ, 1 ασίστ σε 5'). Ωστόσο, οι γηπεδούχοι ήταν επιβλητικοί, «χτυπούσαν» την άμυνα του Παναθηναϊκού Aktor και είχαν το «πάνω χέρι» (13-9 στο 6' με 6π. του Μόουζες Ράιτ και 19-13 στο 7' με 3/7 τρίποντα της Ζαλγκίρις). Ο Σορτς επιχείρησε να δώσει επιθετικές λύσεις (4π., 2ασ.), αλλά το αμυντικό πρόβλημα της ελληνικής ομάδας ήταν μεγάλο στην 1η περιόδο (28-19 στο 10').

Η ατμόσφαιρα της "Zalgirio"... παρέσυρε το «τριφύλλι»

Στο 2ο δεκάλεπτο τα δεδομένα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα για τους «πράσινους». Ουσιαστικά, ο Παναθηναϊκός Aktor μπόρεσε να βγάλει αντίδραση μόνο για ένα τρίλεπτο (32-28 στο 13', 6π. ο Γιούρτσεβεν), καθώς η συνέχεια ανήκε αποκλειστικά στους Λιθουανούς. Το λάθος στο κέντρο και το 2ο φάουλ του Ναν (αντιαθλητικό) έφεραν το 37-28 (11π. ο Ράιτ), ενώ το τρίποντο του Ουλανόβας διαμόρφωσε το 40-30 (16'). Ο Αταμάν «ψάχτηκε» με τον Σορτς αντί του MVP του (4π. με 1/3 σουτ και 2 ασίστ - 1 λάθος σε 9'), αλλά η ατμόσφαιρα της "Zalgirio Arena" είχε πάρει... σβάρνα την ομάδα του. Μάλιστα, δυο καρφώματα του Μπιρούτις έστειλαν τους γηπεδούχους στο +14 (46-32 στο 17'). Οι «πράσινοι» άλλαξαν πρόσωπα και στο «5» (πρώτα με την είσοδο του Μήτογλου και έπειτα με την επιστροφή του Χολμς), αλλά η εικόνα τους δεν βελτιωνόταν (50-40 στο ημίχρονο - 7π. με 3/8 σουτ και 4 ασίστ/ 2 λάθη ο Σορτς). Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός Aktor είχε δεχτεί 50π. στο 20' παρά το γεγονός πως ο Φρανσίσκο δεν είχε ρυθμό (3π. με 1/3 εντός πεδιάς).

Ένα τετράλεπτο αρκούσε για να νιώσει ο Παναθηναϊκός Aktor ξανά... ζωντανός

Το εντυπωσιακό γκολ - φάουλ του Ράιτ (56-42 στο 24', 16π. ο Αμερικανός σέντερ) διατήρησε το λιθουανικό προβάδισμα, το οποίο κράτησε -με διψήφια διαφορά- μέχρι τα μισά της 3ης περιόδου (58-47 στο 26'). Κι αυτό γιατί με την επιστροφή των Χουάντσο και Σορτς ο Παναθηναϊκός Aktor αντέδρασε. Ο Φρανσίσκο έμοιαζε «εξουδετερωμένος» εκτελεστικά (1/6 εντός πεδιάς) και οι φιλοξενούμενοι βρήκαν ένα μικρό 5-0 (58-52 στο 27', 14π. ο Γιούρτσεβεν). Στη συνέχεια, δυο μεγάλα τρίποντα των διψήφιων Σορτς - Όσμαν «μάζεψαν» κι άλλο την απόσταση (62-58 στο 27'), με τον Αμερικανό πλέι μέικερ (12π., 6ασ.) να φέρνει το ματς στο καλάθι πόντο. Γεγονός είναι πως οι «πράσινοι» είχαν βρει ένα καλό τετράλεπτο στην άμυνά τους, «καθάριζαν» τα ριμπάουντ (6ρ. ο Ερνανγκόμεθ, 4ρ. ο Φαρίντ) και ένιωσαν ξανά «ζωντανοί» (64-63 στο 30'), παρά τη σπουδαία εμφάνιση του Νάιτζελ Ουίλιαμς - Γκος (13π., 5ασ.).

Όσμαν - Ναν - Σορτς πετούσαν «φωτιές» και η ομάδα του Αταμάν «γράπωσε» το... διπλό χαρακτήρα

Στην τελική ευθεία ο κόουτς Αταμάν χαμήλωσε για πρώτη φορά πολύ το σχήμα του (Σορτς, Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Φαρίντ) και ο Όσμαν... πετούσε φωτιές για το «πράσινο» προσπέρασμα. Ο Τούρκος φόργουορντ ευστόχησε διαδοχικά σε ένα τρίποντο (64-66), ένα δίποντο (66-68) και ακόμα ένα τρίποντο (68-71 στο 32'), βάζοντας την πίεση στους γηπεδούχους. Η Ζαλγκίρις σημάδευε το σίδερο και ο Ναν με 5π. δίχως απάντηση έστειλε το «τριφύλλι» στο +8 για πρώτη φορά, «παγώνοντας» τη "Zalgirio" (68-76 στο 33'). Οι Γκραντ - Φαρίντ ήταν κομβικοί αμυντικά, ο Σορτς έβαλε 1/2β. (68-77) και λίγο αργότερα ο Όσμαν «έγραψε» την πρώτη διψήφια απόσταση της βραδιάς (68-79 στο 34'). Στην ουσία, από το 56-42 (24') μέχρι το 68-79 (34') ο Παναθηναϊκός Aktor «έτρεξε» ένα εντυπωσιακό 37-12 (+25).

Το τρίποντο του Ουλανόβας (71-79) και μια προσπάθεια του Ουίλιαμς - Γκος (73-81) προσπάθησαν να ξεσηκώουν τους γηπεδούχους, με τον Αταμάν να επαναφέρει τον Καλαϊτζάκη (36') και να δίνει «ανάσες» στον Ναν. Ο «ΠΚ»... τιμώρησε το under της λιθουανικής άμυνας και μετά την 9η ασίστ του Σορτς έβαλε ένα τεράστιο τρίποντο από τη γωνία για το 73-84 (36'). Ο Ουλανόβας έβαλε τρίποντο και φάουλ (77-84), αλλά το «τριφύλλι» δεν... μασούσε. Ο Ναν «απάντησε» ξανά (77-87 στο 37') και ξανά (79-89 στο 38'), με τον Παναθηναϊκό Aktor να «κλειδώνει» ένα... διπλό χαρακτήρα στο Κάουνας (85-92).

Τα Δεκάλεπτα: 28-19, 50-40, 64-63, 85-92.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.