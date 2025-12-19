«Φανταστείτε τον Παναθηναϊκό και με Λεσόρ»

H Magic Euroleague σχολίασε την σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού με την Χάποελ Τελ-Αβίβ και φαντάζεται την ομάδα του Εργκίν Αταμάν με τον Ματίας Λεσόρ μέσα...

Ο Παναθηναϊκός στο κολαστήριο του ΟΑΚΑ κατάπιε και την Χάποελ Τελ - Αβίβ και πλέον βάζει πλώρη για τετράδα. Ο Εργκίν Αταμάν προσέγγισε άψογα την αναμέτρηση, με τους παίκτες του «τριφυλλιού» να βγάζουν τον καλύτερο τους εαυτό στο παρκέ του T-Center.

Παρά τα όποια προβλήματα και εμπόδια έχουν μπει στο δρόμο του Παναθηναϊκού, το «τριφύλλι» αποδίσει στα κρίσιμα ματς, βγάζοντας αντίδραση μεγάλης ομάδας. Ο Ματίας Λεσόρ έδειξε έξω από το ΟΑΚΑ πως δεν... κρατιέται. Φανταστείτε αυτό τον Παναθηναϊκό με το Γάλλο σέντερ μέσα. Τρόμος...

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