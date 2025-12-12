Σχεδόν 17 ολόκληρα χρόνια μετά το επικό ξέσπασμα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έπειτα από το παιχνίδι με την Πρόκομ, ο Εργκίν Αταμάν βαδίζει στα χνάρια του Σέρβου τεχνικού και ο Παναθηναϊκός μοιάζει να βρίσκεται στο ίδιο λάθος μονοπάτι. -Γράφει ο Γιάννης Κουβόπουλος.

Στις 14 Ιανουαρίου του 2009, στην παλιά αίθουσα συνεντεύξεων του παλιού ΟΑΚΑ, πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά το τέλος του νικηφόρου αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Πρόκομ Τρεφλ. Οι «πράσινοι» μπορεί να είχαν επικρατήσει με 22 πόντους διαφορά, αλλά το ξέσπασμα του Σέρβου τεχνικού προς τους παίκτες του μνημονεύεται ακόμα και σήμερα. Ένα ξέσπασμα που έχει μείνει στην ιστορία και που λέγεται ότι «οδήγησε» στην αφύπνιση των «πράσινων» οι οποίοι στο τέλος της σεζόν δεν κατέκτησαν μόνο το ευρωπαϊκό στο Βερολίνο, αλλά «έκλεισαν» την αγωνιστική χρονιά με την κατάκτηση και των τριών τροπαίων. Και μάλιστα κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλό τους.

«Τι Final-4; What Final-4; This Panathinaikos; This is a joke» είχε πει τότε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μεταξύ άλλων. Ορθά κοφτά. Και κάτι τέτοιο θύμισε και η χθεσινή ατάκα του Εργκίν Αταμάν μετά το τέλος του δεύτερου συνεχόμενου αγώνα που χάνει ο Παναθηναϊκός με τον… ίδιο τρόπο και με τις ίδιες κακές συνήθειες. Ο Παναθηναϊκός μετά την εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια, ηττήθηκε και από την Αρμάνι στο Μιλάνο και ο Εργκίν Αταμάν, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα δεν δίστασε να πει: «Δυστυχώς, δείξαμε πως δεν είμαστε τόσο σπουδαία ομάδα ώστε να νομίζουμε πως είμαστε από τα φαβορί της Euroleague».

Η αντιμετώπιση του Εργκίν Αταμάν μπορεί να μην είχε την ίδια ένταση και τον ίδιο εκνευρισμό, με αυτή του «Ζοτς», αλλά η ουσία είναι η ίδια. Ο Παναθηναϊκός μετά από εκείνες τις δύο φοβερές εβδομάδες σε Παρίσι, Μαδρίτη και τα δύο εντός με Ντουμπάι και Παρτιζάν, μοιάζει να επέστρεψε στο… παρελθόν. Να επέστρεψε στις παλιές κακές του συνήθειες. Ήττες με κάτω τα χέρια, ήττες με τα ίδια αμυντικά προβλήματα, ήττες με το ίδιο προβληματικό rotation. Ήττες με τον Κώστα Σλούκα να είναι ο μοναδικός που παλεύει και προσπαθεί, ανεπιτυχώς, να δείξει τον δρόμο στους υπόλοιπους.

Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα και να μην τα γκρεμίζουμε σε χρόνο ρεκόρ. Και η χθεσινή ήττα δεν «πληγώνει» ουσιαστικά τον Παναθηναϊκό. Και οι ήττες στο πρόγραμμα είναι. Και η ήττα στο Μιλάνο ήταν ένα παιχνίδι με πιθανότητες ήττας, αυτό που «πόνεσε» τους «πράσινους» ήταν η εντός έδρας ήττα από τη Βαλένθια. Και ακόμα όλα είναι στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού.

Όμως, για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να βγει από τον «λαβύρινθο» που βρίσκεται θα πρέπει να βρει άμεσα λύσεις, γιατί από τον προπονητή μέχρι τον τελευταίο παίκτη μοιάζει (τουλάχιστον) μπερδεμένος. Κακό rotation και κακές αποφάσεις από τον Αταμάν, πολύ κακές αμυντικές επιλογές, ίδια συνεχόμενα λάθη στην επίθεση.

Ο Αταμάν μετά το παιχνίδι κόντρα στον Πανιώνιο ρωτήθηκε αν του άρεσε η αντίδραση της ομάδας του έπειτα από την ήττα από τη Βαλένθια. «Το αν θα αντιδράσουμε θα φανεί κόντρα στην Αρμάνι και όχι κόντρα στον Πανιώνιο» είπε πολύ σωστά. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν αντέδρασε.

Οι μόνο που θύμισαν κανονικό Παναθηναϊκό, χθες στο Μιλάνο, ήταν ο Κώστας Σλούκας και οι 1500 φίλοι της ομάδας που βρέθηκαν στην Ιταλία. Οι τελευταίοι δε σταμάτησαν να… ξελαρυγγιάζονται ακόμα και όταν το γήπεδο είχε γίνει κατηφόρα, ενώ ο αρχηγός του «τριφυλλιού» έκανε ότι μπορούσε για να βοηθήσει τους συμπαίκτες του αλλά και για να τους εκθέσει.

Είναι αδιανόητο, είναι απαράδεκτό ο Σλούκας να είναι ο μόνος που παλεύει από αυτήν την ομάδα. Ο μόνος που κάνει και με το παραπάνω αυτό που πρέπει να κάνει ένας παίκτης που φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι. Άμυνα, επίθεση και ότι άλλο απαιτείται ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ο Σλούκας θα έπρεπε να έχει γίνει παράδειγμα στα αποδυτήρια, αλλά προς το παρόν δεν ακολουθείται…

Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει έναν πολύ ζόρικο δρόμο μπροστά του. Οι «πράσινοι» την άλλη εβδομάδα ταξιδεύουν στην Πόλη για το ματς τη Φενέρ, ακολουθεί μετά από δύο ημέρες το εντός έδρας ντέρμπι με την Χάποελ, λίγο πριν τα Χριστούγεννα το ταξίδι στο Κάουνας και στις 2 Ιανουαρίου το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός θέλει σίγουρα τρεις νίκες στα τέσσερα ματς. Μπορεί; Μπορεί να βρει αγωνιστικές λύσεις; Πνευματικές;

Θα φανεί στο χειροκρότημα…