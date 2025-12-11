Στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Τίμι Άλεν (pic)

Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την δεύτερη μεταγραφή της νέας εποχής, αφού ο Τίμι Άλεν βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στην Θεσσαλονίκη.

Ο Αμερικανός γκαρντ, αφίχθη στη Θεσσαλονίκη τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει και τυπικά την μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ.

Ο GM του ΠΑΟΚ, Νίκος Μπουντούρης υποδέχθηκε τον Τίμι Άλεν στο αεροδρόμιο Μακεδονία, με τον 25χρονο καλαθοσφαιριστή να ποζάρει χαμογελαστός στον φωτογραφικό φακό.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μάλιστα με ανάρτησή της στα social media προανήγγειλε και την άφιξη του Πάτρικ Μπέβερλι, αφού ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται στην Θεσσαλονίκη την Πέμπτη.

«Στη Θεσσαλονίκη και ο Τίμι Άλεν. Υποδοχή από τον GM του ΠΑΟΚ, Νίκο Μπουντούρη. Η συνέχεια αύριο!», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ.