Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Λάσο η Εφές

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Basketnews η Αναντόλου Εφές βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Πάμπλο Λάσο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της τουρκικής ομάδας.

Η Αναντόλου Εφές συνεχίζει την αναζήτηση προκειμένου να βρεθεί ο επικρατέστερος προπονητής, την στιγμή που η τουρκική ομάδα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, μετρώντας τέσσερις συνεχόμενες ήττες στο τουρκικό πρωτάθλημα, ενώ στην Euroleague έχει περιοριστεί στα χαμηλά στρώματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Basketnews η ομάδα της Πόλης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Πάμπλο Λάσο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Οι επαφές των δυο πλευρών βρίσκονται σε πολύ καλό στάδιο, με τον Ισπανό τεχνικό να φαίνεται ο επικρατέστερος για να αναλάβει τα ηνία