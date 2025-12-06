«Γιούρτσεβεν όπως... Ντραγκόφσκι - Η 5ημερη άδεια και οι σέντερ που έλειπαν»

O Oμέρ Γιούρτσεβεν που θυμίζει... Ντραγκόφσκι, οι σέντερ που απουσίαζαν από την αναμέτρηση με την Βαλένθια και η 5ήμερη άδεια του Αταμάν στους παίκτες. Όλα στην παρακάτω εκπομπή.

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων, ηττήθηκε από την Βαλένθια στο ΟΑΚΑ με 89-79 και έκανε ένα βήμα πίσω αγωνιστικά και βαθμολογικά.

Η εικόνα του Ομέρ Γιούρτσεβεν θυμίζει την παρουσία του Ντραγκόφσκι στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, την ώρα που οι σέντερ και ο Κένεθ Φαρίντ δεν έπιασε τα γνωστά του στάνταρ των περασμένων αναμετρήσεων που τον έχρισαν MVP του μήνα.

Παράλληλα η 5ημερη άδεια του Εργκίν Αταμάν στους παίκτες επηρέασε την απόδοση τους, την ενέργεια και τον ρυθμό στο παιχνίδι του «τριφυλλιού».