Ο Πανιώνιος (1-8) γνώρισε ακόμη μία ήττα (101-83), στην Τουρκία αυτή την φορά απέναντι στην Μπεσίκτας (7-2). Ο Πανιώνιος άντεξε για τρία δεκάλεπτα, όμως στην τέταρτη περίοδο κατέρρευσε και δέχθηκε ένα επιμέρους σκορ 28-13.

Επιμέλεια: Γιώργος Κωνσταντινίδης

Ο Πανιώνιος δεν τα κατάφερε στην Τουρκία και γνώρισε την όγδοη συνεχόμενη ήττα του στο Eurocup και παρέμεινε τελευταίος στην βαθμολογία. Ο Γιώργος Τσαλμπούρης ξεχώρισε επιθετικά με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ, έχοντας πετύχει τους 18 πόντους στο πρώτο ημίχρονο χωρίς να χάσει σουτ. Από κοντά οι Τζέιλεν Χαντς και Μαρκέλ Σταρκς με 11 και 10 πόντους αντίστοιχα. Ο δεύτερος πρόσθεσε και 7 ασίστ.

Η Μπεσίκτας με αυτή την νίκη ανέβηκε στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με τον καταπληκτικό Άντε Ζίζιτς να κάνει τρομερό παιχνίδι με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Να σημειωθεί πως οι κυανέρυθροι έβγαλαν ανακοίνωση κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, εκφράζοντας έντονα παράπονα για την συμπεριφορά της Μπεσίκτας.

Την επόμενη αγωνιστική η ομάδα της Νέας Σμύρνης θα αντιμετωπίσει Κέμνιτζ στην Γερμανία (09/12, 20:00) ενώ η Μπεσίκτας θα υποδεχθεί την Λιετκαμπέλις (09/12, 18:00) στην Τουρκία.

Μπροστά στο σκορ η Μπεσίκτας, το πάλευε ο Πανιώνιος

Η Μπεσίκτας μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και πήρε από νωρίς διψήφια διαφορά (18-6), 5' μετά την έναρξη της αναμέτρησης. Η ομάδα του Αλιμπίγεβιτς κατάφερε να βάλει από νωρίς τον κόσμο στην εξίσωση, οδηγώντας τους παίκτες του Πανιωνίου σε νευρικές επιθέσεις και εύκολα λάθη. Ο Άντε Ζίζιτς έπαιζε μόνος του κάτω από τα καλάθια, έχοντας 8 πόντους και 5 ριμπάουντ στα μισά της πρώτης περιόδου. Η ελληνική ομάδα έβγαλε αντίδραση και έριξε την διαφορά στους 8 (22-14), 3:11' πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με τον Γουότσον να έχει τους 8 πόντους του Πανιωνίου. Ο Τσαλμπούρης με δύο εύστοχα τρίποντα έριξε την διαφορά στους 4 (24-20). Η πρώτη περίοδος τελείωσε με 27-20.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τον Τσαλμπούρη να προσθέτει ακόμη 8 πόντους με τους οποίους έφτασε τους 14 (3/3 τρ., 1/1 διπ.) και έριξε την διαφορά στους 3 (33-30), πιάνοντας στον ύπνο την άμυνα της Μπεσίκτας. Οι φιλοξενούμενοι έσφιξαν την άμυνά τους και επέστρεψαν από το αρχικό -12 (18-6). Οι γηπεδούχοι απάντησαν με ένα επιμέρους 9-4 και έστειλαν την διαφορά ξανά κοντά στους 10 (42-34). Με δύο συνεχόμενα τρίποντα του Μάθιους, η Μπεσίκτας έφυγε ξανά στο σκορ (50-38). Ο Αμερικανός έφτασε τους δέκα προσωπικούς πόντους με 2/4 τρίποντα λίγο πριν από την λήξη του ημιχρόνου. Το σκορ ήταν συνεχώς στις παρυφές των 10 πόντων με τον Πανιώνιο όμως να δείχνει μαχητικό πρόσωπο, με τον Γιώργο Τσαλμπούρη να είναι καταπληκτικός με 18 πόντους και 4 ριμπάουντ χωρίς άστοχο σουτ. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με την Μπεσίκτας μπροστά με 55-46.

Παραδόθηκε στην τέταρτη περίοδο ο Πανιώνιος, πήρε την νίκη η Μπεσίκτας

Το δεύτερο ξεκίνησε με την Μπεσίκτας να μπαίνει ξανά δυνατά και με ένα σερί 5-0 ξέφυγε με 14 (60-46), με τον Πανιώνιο να μην μπαίνει με την ίδια συγκέντρωση στο παρκέ. Ο Γιώργος Τσαλμπούρης έμοιαζε να παλεύει μόνος του, έχοντας φτάσει πια τους 20 πόντους στα μέσα της τρίτης περιόδου με το σκορ στο 68-56 υπέρ των Τούρκων. Η ομάδα του Ζούρου πάλευε το παιχνίδι όμως οι γηπεδούχοι έβρισκαν απάντηση συνεχώς. Ο Σταρκς με δύο συνεχόμενα τρίποντα έβαλε άγχος στον Αλιμπίγεβιτς που είδε την διαφορά να πέφτει στους 8 (71-64) 3' πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, με τον Σταρκς να έχει φτάσει τους 8 πόντους. Ο Πανιώνιος έφτασε ακόμη πιο κοντά, μείωσε σε 71-68 και ήταν μέσα στην διεκδίκηση του ματς με το σκορ της τρίτης περιόδου να είναι στο 73-70.

Τέταρτη και τελευταία περίοδος του παιχνιδιού και ο Άντε Ζίζιτς δεν σταματούσε να δημιουργεί προβλήματα στην ρακέτα του Πανιωνίου. Ο Κροάτης σέντερ είχε φτάσει τους 15 πόντους και τα 12 ριμπάουντ χωρίς να έχει αντίπαλο στο ζωγραφιστό. Η Μπεσίκτας πάτησε το γκάζι και ανέβασε την διαφορά στους 10 ξανά (74-64) με τον Ουγκουρλού που έφτασε από το πουθενά τους 13 πόντους και τις 7 ασίστ. Το επιμέρους σκορ έφτασε στο 16-4 και η Μπεσίκτας ξέφυγε με 89-74 εξασφαλίζοντας την νίκη που μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς ο Πανιώνιος ήταν μαχητικός και μέσα στο παιχνίδι για τρία δεκάλεπτα. Τελικό σκορ το 101-83, που αδικεί την εικόνα της ελληνικής ομάδας.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 55-46, 73-70, 101-83

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα: