Mega: «Ο φόβος ενός ακόμα διασυρμού οδήγησε στην αναβολή»! (vid)

Με πολύ ιδιαίτερο τρόπο σχολίασε την αναβολή του Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ το MEGA, ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Euroleague ένας αγώνας οδηγήθηκε σε αναβολή λόγω... βροχής, με τις εικόνες από το ΣΕΦ να κάνουν τον γύρο της Ευρώπης και να αφήνουν έκθετο τόσο τον Ολυμπιακό, όσο και την κυβέρνηση.

Αυτό που προκαλεί πάντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το πώς επέλεξε να σχολιάσει την συγκεκριμένη είδηση το MEGA, κανάλι ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Στο δελτίο του καναλιού δεν έγινε κάποια αναφορά σε... λόγους ασφαλείας, παρά μόνο σε «φόβο ενός ακόμα διασυρμού», ο οποίος οδήγησε στην απόφαση ματαίωσης του αγώνα.

«Ο Υφυπουργός Αθλητισμού επικαλέστηκε την ασφάλεια των ομάδων και των θεατών, λόγω της κακοκαιρίας Byron. Στην ουσία βέβαια, τα πλάνα από την οροφή -και όχι μόνο- του ΣΕΦ, βλέπετε θα γινόταν και πάλι πισίνα κάνουν τον γύρο του κόσμου μέσω του διαδικτύου. Έτσι ο φόβος της διακοπής της αναμέτρησης κι ενός ακόμα μεγάλου διασυρμού οδήγησαν σε αίτημα αναβολής, όπως και τελικά έγινε. Το δεύτερο μεγαλύτερο κλειστό της χώρας παραμένει ουσιαστικά παρατημένο, με την οροφή να στάζει σε κάθε έντονη κακοκαιρία» αναφέρει χαρακτηριστικά το δελτίο του MEGA.