Χωρίς να έχει διάρκεια και συνέπεια στο αμυντικό και επιθετικό κομμάτι, ο Άρης Betsson ηττήθηκε στο Παλέ από την Κλουζ με 88-98 και οπισθοχώρησε στη διεκδίκηση μίας θέσης στην πρώτη εξάδα στον Α’ όμιλο του Eurocup.

Μετά από ένα πολύ καλό πρώτο πεντάλεπτο και μπροστά σε 4.500 φίλους του, ο Άρης δεν είχε την ανάλογη συνέχεια και παρά το ότι έφτασε στο +9 δύο ακόμα φορές, επέτρεπε στην Κλουζ να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Χωρίς ρυθμό στην επίθεση και με πολλά αμυντικά κενά οι κιτρινόμαυροι δέχθηκαν 38 πόντους στην τέταρτη περίοδο και γνώρισαν την ήττα που τους φέρνει στο 4-5 στον όμιλό τους. Αντίθετα η Κλουζ ανέβηκε στο 5-4. Στην επόμενη αγωνιστική (10η) ο Άρης υποδέχεται τη Βενέτσια (10/12, 20:00), ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα το προσεχές Σαββατοκύριακο θα κάνει το ρεπό του.

Πρώτοι σκόρερ του Άρη οι Ντανίλο Άντζουσιτς και Αμίν Νουά με 20 πόντους ο καθένας, ακολούθησε ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 15 πόντους αλλά με 5/13 σουτ και 3/7 βολές. Για την Κλουζ, που μοίρασε 28 ασίστ, ο Μίτσελ Κρικ σταμάτησε στους 27 πόντους και ακολούθησαν ο Άιβερσον Μολινάρ και ο Νταρόν Ράσελ με 18 και 16 πόντους αντίστοιχα.

Δυναμικό ξεκίνημα ο Άρης, έμεινε κοντά η Κλουζ

Μπαίνοντας με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα ο Άρης προηγήθηκε 8-0 με μπροστάρη τον Άντζουσιτς, αναγκάζοντας έτσι τον Σιλβάσαν πολύ γρήγορα στο να καλέσει τάιμ άουτ. Με τα τρίποντα των Κρικ και Ράσελ η Κλουζ πλησίασε (11-8), όμως ο Νουά έδειχνε ζεστός και μαζί με τον Μήτρου-Λονγκ δημιούργησαν το 21-12. Στα τελευταία 2,5 λεπτά όμως της περιόδου ο Άρης δεν σκόραρε κι έτσι οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 21-17 του πρώτου δεκαλέπτου.

Τα τρίποντα των Κουλμπόκα και Άντζουσιτς έστειλαν τον Άρη στο 29-21, την στιγμή που για την Κλουζ είχε αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο ο Μολινάρ. Οι κιτρινόμαυροι, που είχαν πλέον στον πάγκο με τρία φάουλ τον Τζόουνς, επανέφεραν τη διαφορά στους 9 πόντους (37-28), όμως κόλλησαν ξανά επιθετικά. Έτσι, η Κλουζ κατάφερε να πλησιάσει στο 39-38 με τους Μολινάρ και Κρικ, προτού ο Νουά γράψει το 41-38 του ημιχρόνου.

Προσπέρασε η Κλουζ, δεν αντέδρασε ο Άρης

Ο Τζόουνς με τρίποντο έκανε το 48-43, αλλά ο Κρικ συνέχιζε να ταλαιπωρεί την κιτρινόμαυρη άμυνα (50-49), φτάνοντας τους 18 προσωπικούς πόντους. Ένα ακόμα τρίποντο του Άντζουσιτς έκανε το 54-49, όμως ο Άρης επέμενε σε ατομικές ενέργειες και δεν μπορούσε να πιάσει ρυθμό. Το νέο επιθετικό μπλακ άουτ έφερε την Κλουζ για πρώτη φορά μπροστά (54-58) με τους Μίλετιτς και Μολινάρ και η τρίτη περίοδος έκλεισε στο 58-60. Οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς έμοιαζαν να έχουν χάσει τη συγκέντρωσή τους, τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση, ενώ παράλληλα ήταν άστοχοι και στις βολές (14/23). Ο Τζόουνς χρεώθηκε με τέταρτο φάουλ στο 32’ και ο Κρικ μαζί με τον Μολινάρ έγραψαν το 63-71.

Ένα τρίποντο του Κουλμπόκα και ένα καλάθι του Νουά έδωσαν «φλόγα» στον Άρη (68-72) και στην κερκίδα του Παλέ. Η Κλουζ έφτασε και στο +7 (72-79) με τρίποντο του Γούντμπερι, ο Μήτρου-Λονγκ απάντησε με τον ίδιο τρόπο (77-81), όμως ο Άρης φανέρωνε σε κάθε φάση ότι ήταν σε… κακό βράδυ. Ο Μίλετιτς με δύo παρόμοια καλάθια στη ρακέτα και ο Γούντμπερι στον αιφνιδιασμό σημείωσαν το καθοριστικό 77-87 στο 38’. Ο Άντζουσιτς με τρίποντο έδωσε κάποιες ελπίδες (80-87), αλλά ο Κρικ με ακόμα ένα εύκολο λέι απ τελείωσε ουσιαστικά το ματς με το 80-89 στο 1’30’’ πριν το φινάλε, με το τελικό 88-98 να σημαδεύει τον ηλεκτρονικό πίνακα του Παλέ.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 41-38, 58-60, 88-98

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.