Με 52 πόντους του Μάρεϊ οι Νάγκετς «διέλυσαν» τους Πέισερς

Με τον Τζαμάλ Μάρεϊ να κάνει «όργια» οι Ντένβερ Νάγκετς έκαναν άνετο πέρασμα από την έδρα των Ιντιάνα Πέισερς, επικρατώντας με 135-120.

Οι Νάγκετς επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και πήραν γρήγορα διψήφια διαφορά, με τους Πέισερς να επιχειρούν στο δεύτερο ημίχρονο την αντεπίθεσή τους, όμως οι «Σβώλοι» είχαν τον έλεγχο του αγώνα.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές, αφού ολοκλήρωσε τον αγώνα έχοντας 52 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, στην κορυφαία του εμφάνιση την φετινή σεζόν.

Από την πλευρά των ηττημένων, ξεχώρισε για ακόμη ένα ματς ο Πασκάλ Σιάκαμ, με τον Καμερουνέζο φόργουορντ να έχει 23 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, παίζοντας... μόνος του

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