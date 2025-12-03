Καταιγίδες την Πέμπτη στην Αττική: «Μας ανησυχεί ο καιρός», δηλώνει ο Μπαφές για το ματς με τη Φενέρ

Μεγάλος προβληματισμός και ανησυχία επικρατεί στον Ολυμπιακό και το ΣΕΦ ενόψει της σφοδρής κακοκαιρίας και της πιθανής εισροής υδάτων την Πέμπτη στο ματς με τη Φενέρ.

Ο Χρήστος Μπαφές επιβεβαίωσε ότι λαμβάνονται έκτακτα μέτρα για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων από μια νεροποντή. Κάτι δηλαδή που μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή του αγώνα με τη Φενέρ.

Όσα δήλωσε ο Χρήστος Μπαφές

«Μας ανησυχεί η βροχή και οι καταιγίδες. Γι'αυτό προσπαθούμε και γίνονται έργα συνεχώς και για την μόνωση της οροφής με κάθε δυνατό τρόπο. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πως μπορούμε να αλλάξουμε την οροφή, πως μπορείς να αλλάξεις μια οροφή σε ένα βράδυ. Μετα τον αγώνα με την Φενέρμπαχτσε θα τοποθετηθεί μια ειδική κατασκευή εσωτερικά, προκειμένου όσο το δυνατόν περισσότερο να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στο παρκέ».