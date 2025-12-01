Κι επίσημα τέλος ο Λιμνιάτης από τον Προμηθέα, αναλαμβάνει ο Σεγκούρα

Ο Γιώργος Λιμνιάτης αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από τον Προμηθέα, με τον Κούρο Σεγκούρα να αναμένεται να τον αντικαταστήσει.

Tίτλοι τέλους στη θητεία του Έλληνα τεχνικού στον πάγκο των Πατρινών, με τον Προμηθέα να ανακοινώνει το διαζύγιο των δύο πλευρών.

Αντικαταστάτης του Λιμνιάτη στον πάγκο των Πατρινών θα είναι ο Κούρο Σεγκούρα, που θα ανακοινωθεί κι επίσημα τις επόμενες ώρες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Γιώργο Λιμνιάτη. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια στην καριέρα του».