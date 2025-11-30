Ουόριορς: Οι λόγοι που δεν ενδιαφέρονται για τον Σαμπόνις

Ο Ντομάντας Σαμπόνις δεν αποκλείεται να παραχωρηθεί από τους Κινγκς, ωστόσο οι Ουόριορς δεν ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Η σεζόν δεν κυλάει καλά για τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, με την ομάδα του Στιβ Κερ να βρίσκεται στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Οι «Πολεμιστές» χρειάζονται να βελτιώσουν το ρόστερ τους, όμως φαίνεται πως δεν ενδιαφέρονται για έναν παίκτη που είναι αρκετά πιθανό να γίνει trade: Τον Ντομάντας Σαμπόνις.

Σύμφωνα με το «ClutchPoints», παρόλο που οι Σακραμέντο Κινγκς ψάχνουν στην αγορά για προσφορές για τον Σαμπόνις, οι «Πολεμιστές» δεν θα κινηθούν για την απόκτησή του. Αρχικά, δεν εντυπωσιάζονται με τις αποδόσεις τους στο παρκέ. Θεωρούν πως δεν έχει την αθλητικότητα που ψάχνουν, ότι είναι κακός αμυντική και πως δεν μπορεί να «ανοίξει» το γήπεδο.

Επιπλέον, ο Σαμπόνις έχει συμβόλαιο ύψους 42,3 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο του χρόνου θα φτάσει τα 45,5 εκατομμύρια και σε δύο χρόνια τα 48,6 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι, οι «Πολεμιστές» θα έπρεπε να παραχωρήσουν αρκετούς παίκτες για να τον κάνουν δικό τους.

Όπως αναφέρεται, θα έπρεπε να δώσουν τους Τζόναθαν Κουμίνγκα, Μόουζες Μούντι, Μπάντι Χιλντ, μαζί με άλλους παίκτες για να τον αποκτήσουν, εκτός αν πουν το «ναι» και δώσουν τον Στεφ Κάρι, τον Ντρέιμοντ Γκριν ή τον Τζίμι Μπάτλερ. Κάτι που δεν πρόκειται να κάνουν.

Έτσι, η ομάδα του Κερ πρέπει να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις για να βελτιωθεί.