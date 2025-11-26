Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε και με 12 πόντους στο Βελιγράδι, όταν όμως ο Αστέρας έβαλε πίεση στην άμυνα το ματς γύρισε και τελικά ήρθε η ήττα και με σημαντική διαφορά (91-80) για τους Πειραιώτες.

«Ερυθρόλευκη» κατάρρευση στο Βελιγράδι. Ο Ολυμπιακός μπήκε νωθρός στην αναμέτρηση, ισορρόπησε στην συνέχεια, αποκτώντας διαφορά 13π., ωστόσο στο τέταρτο δεκάλεπτο, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έπαθαν ολοκληρωτικό μπλακ-άουτ χάνοντας μάλιστα και με διαφορά (+11, 91-80).

Οι Πειραιώτες με την ήττα έπεσαν στο 8-5 και πλέον έχασαν έδαφος από την πρώτη τετράδα, με την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς να ανεβαίνει στο 9-4 πιάνοντας την Χάποελ και τον Παναθηναϊκό στην κορυφή.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υπέπεσαν σε 17 λάθη επιτρέποντας στον αντίπαλο αρκετούς πόντους στον αιφνιδιασμό, ενώ παράλληλα σούταραν σχετικά καλά από τα 6.75μ. (13/34τρ.). Οι παίκτες του Ομπράντοβιτς μοίρασαν 20 ασίστ για 11 λάθη και εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την ολική κατάρρευση του Ολυμπιακού στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Για τους νικητές ο Νουόρα έδειξε πόσο έλειψε το διάστημα της απουσίας του. Ο πρώην NBAer ήταν μόνιμη απειλή κινδύνου για τους «ερυθρόλευκους» μετρώντας 23 πόντους, με τον Οτζελέγιε να προσθέτει 15 πόντους με 3/3τρ. Φοβερό double-double του Μονέκε με 11 πόντους και 11 ριμπάουντ, με τον ΜακΙντάιρ να συμπληρώνει 10 πόντους με 9 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Σάσα Βεζένκοφ επέστρεψε στις... εργοστασιακές του ρυθμίσεις μετρώντας 29 πόντους με 8 ριμπάουντ, με τον Ντόρσεϊ να συμπληρώνει 16 πόντους με 4 ριμπάουντ. Καλή παρουσία και από τον Φουρνιέ με 13 πόντους, με 3/9τρ.

Νωθρός ο Ολυμπιακός βρήκε μομέντουμ ο Ερυθρός και πήρε προβάδισμα

Με τον Ουόρντ στο αρχικό σχήμα και τον Φουρνιέ στον πάγκο ξεκίνησε την αναμέτρηση ο Ολυμπιακός, με τον Μοτεγιούνας να ανοίγει το σκορ από τα 6.75μ. (3-0) και τον Μονέκε να γράφει το 5-0. Ο Ουόρντ πέτυχε τους πρώτους «ερυθρόλευκους» πόντους, ωστόσο η σερβική ομάδα είχε το μομέντουμ της αναμέτρησης (8-2 στο 3’), με τον Νουόρα να βρίσκει σκορ από το τρίποντο. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο (4λ. σε 4’), με τους γηπεδούχους να ξεφεύγουν στο +7 (12-5 στο 4’) και τον Έλληνα τεχνικό να καλεί άρον-άρον τάιμ-άουτ. Φουρνιέ και Ουόκαπ έδωσαν επιθετικές λύσεις γθα τους Πειραιώτες (14-10 στο 6’), την ώρα που ο Νουόρα είχε βρει ρυθμό (7π. 16-10 στο 6’). Ο Ολυμπιακός έσφιξε την άμυνα του, ο Φουρνιέ με το 2ο του τρίποντο μείωσε στο πόντο (16-15 στο 8’), με τον Οτζελέγιε να απαντά με 5 συνεχόμενους πόντους για το 21-15 του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Φουρνιέ έδωσε λύσεις από μακριά, βρήκε σκορ και ο Βεζένκοφ για το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα

Με 5-0 σερί μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός, με τους Χολ και Φουρνιέ να έχουν αλλάξει την εικόνα των «ερυθρολεύκων», δίνοντας για πρώτη φορά το προβάδισμα (24-27 στο 12’). Ο Γκράχαμ βρήκε τους πρώτους του πόντους από τα 6.75μ. (27-27 στο 14’), με τον Μοτεγιούνας να σκοράρει με γκολ-φάουλ για το 30-27 στο 15’. Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν χωρίς σκορ για περίπου 4’ (!), με τον Νουόρα να τιμωρεί τους Πειραιώτες από μακριά (10π.) για το +6 του Ερυθρού (33-27 στο 17’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έβγαλαν αντίδραση, «έτρεξαν» 6-0 σερί, ισοφαρίζοντας σε 33-33, με τον Βεζένκοφ να φτάνει τους 9π. Η ομάδα του Λιμανιού έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με το ελάχιστο προβάδισμα (+1, 37-38), έχοντας ισορροπήσει το αρχικό μομέντουμ της σερβικής ομάδας.

«Όργια» Βεζένκοφ, διατήρησε το προβάδισμα του ο Ολυμπιακός

Με τρίποντο του Βεζένκοφ μπήκαν οι «ερυθρόλευκοι» στο δεύτερο μέρος (37-41), με τον Ολυμπιακό να διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα (+4, 39-43), έχοντας χαμηλώσει τον ρυθμό της αναμέτρησης. Ο Νουόρα αποτελούσε μόνιμη πηγή κινδύνου για τους Πειραιώτες (15π. 44-46 στο 23’). Ο Βεζένκοφ έδινε συνεχώς λύσεις στον Ολυμπιακό (16π.7ρ. 44-49), με τον Ντόρσεϊ να βρίσκει εκ νέου σκορ από τα 6.75μ. για να εκτοξεύσει την διαφορά στο +8 (44-52 στο 24’). Η σερβική ομάδα έβγαλε αντίδραση με τον Νουόρα να απαντά με τέσσερις συνεχόμενους πόντους (48-52 στο 25΄), ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τον Βεζένκοφ να «οργιάζει» επιθετικά (21π.). Ο Ολυμπιακός έφερε για πρώτη φορά την διαφορά του σε διψήφια επίπεδα (+12, 48-60 στο 27’), με την ομάδα του Ομπράντοβιτς να «τρέχει» 5-0 για να μειώσει σε 53-60 στο 28’. Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τους Πειραιώτες στο +6 (59-65), με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να ελέγχουν τον ρυθμό του ματς.

«Ερυθρόλευκη» κατάρρευση στο τέταρτο δεκάλεπτο, έφερε τούμπα το ματς ο Ερυθρός

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο μπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός. Ο Ερυθρός Αστέρας, έσφιξε την άμυνα τους, με τους Σέρβους να «τρέχουν» 7-0 σερί για να πάρουν τα ηνία του σκορ (67-65 στο 32'), την ώρα που οι Πειραιώτες είχαν χάσει την συγκέντρωση τους σε άμυνα και επίθεση. Μπάτλερ και Γκράχαμ με δυο συνεχόμενα τρίποντα εκτόξευσαν την διαφορά στο +7 (72-65 στο 34'), με σερί των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου να φτάνει στο 13-0. Ο Ολυμπιακός απάντησε με δυο τρίποντα των Παπανικολάου και Ντόρσεϊ για το 72-71, βγάζοντας αντίδραση, ωστόσο ο Ερυθρός Αστέρας ήλεγχε απόλυτα τον ρυθμό. Ο Κάλινιτς με τρίποντο διαμόρφωσε το 79-75 στο 36΄ με τον Βεζένκοφ να μειώνει με 2/2β. σε 79-77 στο 37'. Οι παίκτες του Ομπράντοβιτς πάτησαν το γκάζι, έτρεξαν σερί 9-0 για να στείλουν το προβάδισμα τους στο +9 (86-77 στο 39'), βάζοντας γερές βάσεις για μια πολύ σημαντική νίκη. Ο Ντόρσεϊ μείωσε σε 86-80, ωστόσο η σερβική ομάδα ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης, φτάνοντας εύκολα στην τελική επικράτηση, με τον Ολυμπιακό να καταρρέει στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 37-38, 59-65, 91-80.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης