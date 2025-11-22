Podcast Κοτζιά από Νέα Υόρκη: Ο γκαρντ που ξετρελαίνει τους Ολυμπιακούς και το θαύμα του Φαρίντ!

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Παρί και ο κόσμος του περιμένει τον γκαρντ, που θα προστεθεί στο ρόστερ!

Ο Ολυμπιακός νίκησε την Παρί με 98-86 και παρέμεινε στις πρώτες θέσεις της Ευρωλίγκας την ίδια ώρα, που ο Εβάν Φουρνιέ επέστρεψε στις πολύ καλές εμφανίσεις.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν τον ίδιο απολογισμό με τους Πειραιώτες να έχουν μπροστά τους εκτός έδρας τον Ερυθρό Αστέρα και τους «πράσινους» την Παρτίζαν στο «Telecom Center».

Ο Τόλης Κοτζιάς από τη Νέα Υόρκη αναφέρεται σε Ουόρντ, Φουρνιέ, τον γκαρντ, που ξετρελαίνει τους Ολυμπιακούς, όπως επίσης αναλύει το θαύμα του Κένεθ Φαρίντ.

Ποιος παίκτης των Σανς ακούστηκε για τους Πειραιώτες; Και τι γίνεται στην Αμερική με Αβδάλα, Λιοτόπουλο;

Όλα αυτά στο podcast του Τόλη Κοτζιά.