Λιμνιάτης μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό: «Ήταν διαδικαστικό όλο το παιχνίδι»

Μετά την ήττα του Προμηθέα από τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Λιμνιάτης τόνισε πως το ματς είχε διαδικαστικό χαρακτήρα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

«Για να παίξεις ανταγωνιστικά σε ομάδες επιπέδου του Ολυμπιακού πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος. Να μη κάνεις εύκολα λάθη, να διαχειριστής τον ρυθμό. Δεν προσεγγίσαμε έτσι το ματς. Παίξαμε με ενέργεια αλλά χωρίς σκέψη. Ήταν διαδικαστικό όλο το παιχνίδι. Είχαμε να διαχειριστούμε ότι την Τρίτη έχουμε σημαντικό ματς για το Τσάμπιονς Λιγκ, την ασθένεια του Γκρέι, την απουσία του Καραγιαννίδη. Χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία. Αφού πήρε τέτοια τροπή το ματς, θέλαμε να δώσουμε χρόνο στα νέα παιδιά, να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Συνεχίζουμε.

Έχει ίσωση ο Γκρέι. Μάλλον γαστρεντερίτιδα. Δεν ξέρουμε αν θα είναι μαζί μας την Τρίτη. Πάμε μέρα με τη μέρα. Είναι λίγο καλύτερα.

Το ζητούμενο είναι να βρούμε μία σταθερά. Να έχουμε συνέπεια. Έχουμε πολλά πάνω κάτω και από παιχνίδι σε παιχνίδι αλλά και στη διάρκεια του ματς. Πρέπει να δείξουμε συνέπεια, να είμαστε πειθαρχημένοι στη φιλοσοφία μας. Όταν το κάνουμε αυτό τα πράγματα θα είναι καλά.

Είμαστε ανοιχτοί στην αγορά για ψηλό. Είναι δύσκολη η χρονική περίοδος, δε θα κάνουμε προσθήκη απλά για να κάνουμε. Η αγορά θα μας οδηγήσει για το πώς θα πράξουμε».