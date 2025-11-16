Ο Κολοσσός Ρόδου το πάλεψε για ένα ημίχρονο, όμως στην επανάληψη ο Ηρακλής... πάτησε το γκάζι, βρήκε περισσότερες λύσεις και τελικά επικράτησε με 86-71.

Ο Ηρακλής υποδέχθηκε στο Ιβανώφειο τον Κολοσσό Ρόδου για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League. Το ματς στο πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένος, όμως στην επανάληψη η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Οι γηπεδούχοι βρήκαν περισσότερες λύσεις, «έσφιξαν» την άμυνά τους και τελικά επικράτησαν με 86-71. Έτσι, ο Ηρακλής βρίσκεται πλέον στο 2-4 και ο Κολοσσός στο 2-5.

Για τους νικητές ο Ράιτ-Φόρμαν είχε 17 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με τον Τσιακμά να προσθέτει 15 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ακόμη, ο Φάντερμπερκ μέτρησε 17 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Σμιθ ολοκλήρωσε το ματς με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Από την άλλη, κορυφαίος ήταν ο Γκούντγουιν με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Συμπαραστάτη είχε τον Τέιλορ που μέτρησε 10 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Γκάουντλοκ τελείωσε το ματς με 12 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Καλύτερο ξεκίνημα και προβάδισμα για τον Κολοσσό

Ο Ηρακλής μπήκε καλά στον αγώνα και με τους Σμιθ και Φάντερμπερκ προηγήθηκε με 4-0. Με τους Τέιλορ και Κολοβέρο ο Κολοσσός ισοφάρισε και με τον ΜακΚλάναχαν πέρασε μπροστά με 6-7. Οι Κολοβέρος και Τέιλορ ανέβασαν τη διαφορά στους 3 (6-9, 8-11), με τον Φάντερμπερκ να βρίσκει πάλι σκορ για τον Ηρακλή (10-11). Μετά το καλάθι του Γκούντγουιν, ο Χρυσικόπουλος με τρίποντο έκανε το 10-16 και ο Καράμπελας κατάφερε να φέρει τους φιλοξενούμενους στο +8 (12-20). και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Κολοσσό να προηγείται με 19-23.

Επέστρεψε και πήγε μπροστά στα αποδυτήρια ο Ηρακλής

Οι Πετρόπουλος και Γκούντγουιν ανέβασαν τη διαφορά στους 9 (19-28), ενώ ο Γκάουντλοκ κατάφερε να φέρει τον Κολοσσό στο +11 (21-32). Ο Ράιτ-Φόρμαν ευστόχησε σε ένα σημαντικό τρίποντο για τον Ηρακλή και ακολούθησε ο Τσιακμάς για το 27-34. Ο Ράιτ-Φόρμαν με ένα σερί 5-0 μείωσε σε 32-36 και ο Τσιακμάς με ακόμη ένα τρίποντο έριξε τη διαφορά στον πόντο (35-36). Τελικά, ο Ουέαρ με κάρφωμα έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους (37-36) και ο Ηρακλής πήγε μπροστά στα αποδυτήρια με 46-44, με τον Τσιακμά να ευστοχεί σε buzzer-beater τρίποντο.

«Καθάρισε» τον αγώνα ο Ηρακλής

Ο Ηρακλής ξεκίνησε καλά στην επανάληψη και οι Σμιθ, Φάντερμπερκ και Ράιτ-Φόρμαν ανέβασαν τη διαφορά στους 6 (50-44). Με τους Φάντερμπερκ και Σμιθ οι γηπεδούχοι βρέθηκαν στο +10 (57-47) και η διαφορά παρέμεινε σε αυτά τα επίπεδα μέχρι τα τελευταία λεπτά. Με 2:11 να απομένουν ο Ράιτ-Φόρμαν ευστόχησε σε 2 βολές, ο Ουέαρ κάρφωσε εμφατικά, στη συνέχεια σκόραρε από κοντά, ευστόχησε σε μία βολή και ο Μωραΐτης διαμόρφωσε το 73-56. Ο Κολοσσός κατάφερε μόνο να μειώσει με 2/3 βολές του Πετρόπουλου στο... 0 (73-58).

Επικράτησε με +15 ο Ηρακλής

Οι Γκούντγουιν και Σμιθ ξεκίνησαν καλά το τελευταίο δεκάλεπτο για το 77-62, με τον Καράμπελα και τον Γκούντγουιν να μειώνουν στους 13 με βολές (77-64). Ο Σμιθ «απάντησε» και το ίδιο έκανε και ο Ράιτ-Φόρμαν στο καλάθι του Χρυσικόπουλου (79-66). Οι γηπεδούχοι έβρισκαν λύσεις όποτε έπρεπε, δεν κινδύνεψαν να χάσουν το προβάδισμα από τον Κολοσσό και δε δυσκολεύτηκαν να πάρουν τη νίκη με 86-71.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 46-44, 73-58, 86-71

