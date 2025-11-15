Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με αρκετές ανατροπές, η Μύκονος ήταν αυτή που χαμογέλασε στο τέλος, με τους παίκτες της να είναι πιο αποτελεσματικοί και ψύχραιμοι, στέλνοντας την ομάδα στο ρεκόρ του 3-3. Ασταμάτητος ο Κέντρικ Ρέι με 27 πόντους, 18 πρόσθεσε ο Ντέβιν Κάναντι -αμφότεροι πέρσι έπαιζαν σον Πανιώνιο- και από 10 πόντους έβαλαν οι Μουρ και Χέσον, ενώ ομαδικά οι παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου μάζεψαν 15 επιθετικά ριμπάουντ.
Για τον Πανιώνιο, που παραμένει σε δυσχερή θέση, ο Νέιτ Ουότσον είχε 17 πόντους, ο Μαρκέλ Σταρκς πέτυχε νταμπλ-νταμπλ με 14 πόντους και 12 ασίστ, αλλά και 5 λάθη, ενώ 11 πόντους έβαλε στο ελληνικό ντεμπούτο του ο Κίρον ΝτεΣίλντς.
Στην επόμενη αγωνιστική (8η) η Μύκονος παίζει ξανά εντός έδρας κόντρα στον Παναθηναϊκό (22/11, 16:00), ενώ ο Πανιώνιος υποδέχεται την Καρδίτσα (22/11, 18:15).
Ως το +11 η Μύκονος, επέστρεψε ο Πανιώνιος
Με τον Κρούζερ να δίνει λύσεις ο Πανιώνιος προηγήθηκε 2-6, όμως ο Ρέι με απανωτά καλάθια έκανε το 12-8. Ο Αμερικανός γκαρντ ένιωθε… καυτός και με 13 δικούς του πόντους η Μύκονος ξεμάκρυνε με 19-11, ο ΝτεΣίλντς έδωσε μια ανάσα, αλλά ο Κάναντι με τρίποντο έγραψε το 25-14 της πρώτης περιόδου, με τους φιλοξενούμενους να μετράνε ήδη 6 λάθη.
Τρία τρίποντα από Τσαλμπούρη (2) και Πάπας έριξαν τη διαφορά γρήγορα στο καλάθι (27-25), όμως οι γηπεδούχοι έτρεξαν σερί 7-0 με τον Άμπλμπι για το 34-27. O Oυότσον δήλωσε παρών στη ρακέτα και μαζί με τα καλάθια των Σταρκς και ΝτεΣίλντς ο Πανιώνιος μείωσε σε 40-38 και ισοφάρισε (40-40) με τον Κρούζερ. Η Μύκονος είχε μείνει άποντη για τέσσερα λεπτά και ο Κάναντι τελικά έσπασε την επιθετική αφλογιστία, γράφοντας το 42-40 του ημιχρόνου.
Προσπέρασε ο Πανιώνιος, αντέδρασε και κέρδισε η Μύκονος
Στην προσπάθεια των γηπεδούχων να δημιουργήσουν εκ νέου μία διαφορά (46-40) αντέδρασε άμεσα ο Πανιώνιος και με επιθετική πολυφωνία προσπέρασε με 48-49. Με ΝτεΣίλντς και Κρούζερ έγινε και το 51-57, ο Ρέι απάντησε με προσωπικό σερί 5-0 και τα εκατέρωθεν καλάθια των ψηλών Έβανς και Ουότσον διαμόρφωσαν το 58-59 του τρίτου δεκαλέπτου.
Χάρη στα επιθετικά της ριμπάουντ η Μύκονος αποκτούσε δεύτερες ευκαιρίες και τρέχοντας σερί 9-0, μπήκε μπροστά με 67-61. Λέμον και Σταρκς έδωσαν ανάσα στην ομάδα τους (69-65), αλλά οι γηπεδούχοι με τον Μάντζαρη και τον Μουρ έβρισκαν τον τρόπο να διατηρούν την πρωτοπορία (76-67 στο 36’). Το τρίποντο του ΝτεΣίλντς και το δύσκολο λέι απ του Σταρκς κρατούσαν ζωντανό τον Πανιώνιο (78-74 στο 38’) και η Μύκονος έχανε βολές με τον Μουρ και τον Μάντζαρη. Ωστόσο, το λάθος του Σταρκς και το κάρφωμα του Χέσον στον αιφνιδιασμό (81-74) αποδείχθηκαν καθοριστικά στο 1’20’’ πριν το φινάλε. Τίπoτα δεν άλλαξε στην εξέλιξη του αγώνα με τη Μύκονο να φτάνει στη νίκη με 86-77.
Τα δεκάλεπτα: 25-14, 42-40, 58-59, 86-77