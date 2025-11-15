Σημαντική νίκη πέτυχε στην έδρα της η Μύκονος Betsson επί του Πανιωνίου με 86-77, κρατώντας τον στον πυθμένα της βαθμολογίας και χωρίς νίκη σε εφτά παιχνίδια. Παράλληλα, οι κυανέρυθροι έφτασαν τις 13 συνεχόμενες ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με αρκετές ανατροπές, η Μύκονος ήταν αυτή που χαμογέλασε στο τέλος, με τους παίκτες της να είναι πιο αποτελεσματικοί και ψύχραιμοι, στέλνοντας την ομάδα στο ρεκόρ του 3-3. Ασταμάτητος ο Κέντρικ Ρέι με 27 πόντους, 18 πρόσθεσε ο Ντέβιν Κάναντι -αμφότεροι πέρσι έπαιζαν σον Πανιώνιο- και από 10 πόντους έβαλαν οι Μουρ και Χέσον, ενώ ομαδικά οι παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου μάζεψαν 15 επιθετικά ριμπάουντ.

Για τον Πανιώνιο, που παραμένει σε δυσχερή θέση, ο Νέιτ Ουότσον είχε 17 πόντους, ο Μαρκέλ Σταρκς πέτυχε νταμπλ-νταμπλ με 14 πόντους και 12 ασίστ, αλλά και 5 λάθη, ενώ 11 πόντους έβαλε στο ελληνικό ντεμπούτο του ο Κίρον ΝτεΣίλντς.

Στην επόμενη αγωνιστική (8η) η Μύκονος παίζει ξανά εντός έδρας κόντρα στον Παναθηναϊκό (22/11, 16:00), ενώ ο Πανιώνιος υποδέχεται την Καρδίτσα (22/11, 18:15).

Ως το +11 η Μύκονος, επέστρεψε ο Πανιώνιος

Με τον Κρούζερ να δίνει λύσεις ο Πανιώνιος προηγήθηκε 2-6, όμως ο Ρέι με απανωτά καλάθια έκανε το 12-8. Ο Αμερικανός γκαρντ ένιωθε… καυτός και με 13 δικούς του πόντους η Μύκονος ξεμάκρυνε με 19-11, ο ΝτεΣίλντς έδωσε μια ανάσα, αλλά ο Κάναντι με τρίποντο έγραψε το 25-14 της πρώτης περιόδου, με τους φιλοξενούμενους να μετράνε ήδη 6 λάθη.

Τρία τρίποντα από Τσαλμπούρη (2) και Πάπας έριξαν τη διαφορά γρήγορα στο καλάθι (27-25), όμως οι γηπεδούχοι έτρεξαν σερί 7-0 με τον Άμπλμπι για το 34-27. O Oυότσον δήλωσε παρών στη ρακέτα και μαζί με τα καλάθια των Σταρκς και ΝτεΣίλντς ο Πανιώνιος μείωσε σε 40-38 και ισοφάρισε (40-40) με τον Κρούζερ. Η Μύκονος είχε μείνει άποντη για τέσσερα λεπτά και ο Κάναντι τελικά έσπασε την επιθετική αφλογιστία, γράφοντας το 42-40 του ημιχρόνου.

Προσπέρασε ο Πανιώνιος, αντέδρασε και κέρδισε η Μύκονος

Στην προσπάθεια των γηπεδούχων να δημιουργήσουν εκ νέου μία διαφορά (46-40) αντέδρασε άμεσα ο Πανιώνιος και με επιθετική πολυφωνία προσπέρασε με 48-49. Με ΝτεΣίλντς και Κρούζερ έγινε και το 51-57, ο Ρέι απάντησε με προσωπικό σερί 5-0 και τα εκατέρωθεν καλάθια των ψηλών Έβανς και Ουότσον διαμόρφωσαν το 58-59 του τρίτου δεκαλέπτου.

Χάρη στα επιθετικά της ριμπάουντ η Μύκονος αποκτούσε δεύτερες ευκαιρίες και τρέχοντας σερί 9-0, μπήκε μπροστά με 67-61. Λέμον και Σταρκς έδωσαν ανάσα στην ομάδα τους (69-65), αλλά οι γηπεδούχοι με τον Μάντζαρη και τον Μουρ έβρισκαν τον τρόπο να διατηρούν την πρωτοπορία (76-67 στο 36’). Το τρίποντο του ΝτεΣίλντς και το δύσκολο λέι απ του Σταρκς κρατούσαν ζωντανό τον Πανιώνιο (78-74 στο 38’) και η Μύκονος έχανε βολές με τον Μουρ και τον Μάντζαρη. Ωστόσο, το λάθος του Σταρκς και το κάρφωμα του Χέσον στον αιφνιδιασμό (81-74) αποδείχθηκαν καθοριστικά στο 1’20’’ πριν το φινάλε. Τίπoτα δεν άλλαξε στην εξέλιξη του αγώνα με τη Μύκονο να φτάνει στη νίκη με 86-77.

Τα δεκάλεπτα: 25-14, 42-40, 58-59, 86-77

