Παναθηναϊκός: Εκτός 12άδας ο Κουζέλογλου κόντρα στην Παρί

Ο Γιάννης Κουζέλογλου έμεινε εκτός 12άδας στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί. Αποστολή στη Γαλλία.

Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε να αφήσει εκτός αποστολής τον Έλληνα άσο, με τον Κένεθ Φαρίντ να είναι κανονικά στην 12άδα και να κάνει το ντεμπούτο του με το «τριφύλλι».

Ο Αμερικανός άσος επέλεξε να φοράει το αγαπημένο του 35 στην πλάτη, νούμερο που φορούσε σε όλη την καριέρα του, όπως και στο ΝΒΑ.

Φυσικά εκτός θα είναι και οι Ματίας Λεσορ, Ρίσον Χολμς, Όμερ Γιούρτσεβεν και Βασίλη Τολιόπουλος, με τον Γάλλο άσο να έχει ταξιδέψει για ψυχολογικούς λόγους στο Παρίσι.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου