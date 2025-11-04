Παναθηναϊκός η γη της επαγγελίας, Ολυμπιακός η γη της αμφιβολίας

Καλά τα δημοσιεύματα και η επικοινωνία, όμως η στάση των ίδιων των αθλητών φανερώνει ένα μοτίβο προθέσεων απέναντι στις δύο ομάδες από αυτούς που ζουν εκ των έσω τα πράγματα.

Το ρόστερ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, διαθέτει παίκτες επιπέδου. Αθλητές με μεγάλα συμβόλαια όπως είναι λογικό και κορυφαίους επαγγελματίες. Αυτό δεν παύει να σημαίνει πως μιλάμε για ανθρώπους. Οι οποίοι βιώνουν πολλά περισσότερα απ’ όσα βλέπουμε εμείς. Καθημερινότητα μέσα σε μια ομάδα, συναναστροφή με άτομα που είναι γύρω απ’ αυτή, κλίμα που εισπράττουν και φυσικά συμπεριφορά και στήριξη απέναντί τους.



Πολλές φορές αυτό «καθρεφτίζεται» και στον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν, όταν έρχεται η ώρα για κάποιο νέο συμβόλαιο. Τότε που δεν τους παρουσιάζεται μια κατάσταση, αλλά την γνωρίζουν καλά εκ των έσω. Τότε που εισπράττουν και το επίπεδο του σεβασμού που θεωρούν πως αξίζουν.



Οι ανανεώσεις αθλητών λοιπόν, είναι ουσιαστικά μια ξεκάθαρη ένδειξη του τι συμβαίνει στο εσωτερικό των ομάδων. Ειδικά τώρα που το οικονομικό δεν αποτελεί πρόβλημα ούτε για τους «πράσινους» ούτε για τους «ερυθρόλευκους».



Μόνο τους τελευταίους μήνες, έχουμε δει τον Παναθηναϊκό να ανανεώνει παίκτες που αν κυκλοφορούσαν ελεύθεροι έστω για μια μέρα, η Ευρώπη θα «έπεφτε» πάνω τους όπως οι μύγες στο μέλι. Ναν, Λεσόρ, Όσμαν, Χουάντσο, Γκραντ. Συμφώνησε και ο Καλαϊτζάκης σημαντικό μέλος του ελληνικού κορμού. Ενώ οι πιο πρόσφατες περιπτώσεις ήταν η υπογραφή του Μήτογλου και η συμφωνία με τον Σλούκα.



Οι «πράσινοι» έδειξαν σεβασμό στους αθλητές τους, πέρα απ’ την ίδια την οικονομική υπέρβαση που έκαναν. Ειδικά στην περίπτωση του Μήτογλου, τον υπέγραψαν σε μια περίοδο που δεν είναι η καλύτερη της καριέρας του αγωνιστικά. Όσο για τον Σλούκα, κανείς δεν τον αντιμετώπισε σα «βάρος» επειδή είναι στη δύση της τεράστιας καριέρας του.



Φαίνεται λοιπόν πως οι κορυφαίοι αθλητές, εκτιμούν αυτό που βιώνουν στον Παναθηναϊκό. Την καθημερινότητά τους εκεί. Όσα εισπράττουν πέρα απ’ τον τραπεζικό τους λογαριασμό, σε επίπεδο ανθρώπινης σχέσης, σεβασμού και εκτίμησης. Έτσι έχει μετατραπεί η… οικογένεια του «τριφυλλιού», σε μια μπασκετική γη της επαγγελίας.



Από την άλλη στον Ολυμπιακό τα πράγματα μοιάζουν διαφορετικά. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν πρόλαβαν καλά-καλά να κάνουν πρόταση στον Ουίλιαμς-Γκος. Ο Αμερικανός έσπευσε να υπογράψει στην Ζαλγκίρις μόλις του έγινε πρόταση. Σε ομάδα που θεωρητικά τουλάχιστον είναι πολλές σκάλες κάτω σε επίπεδο πιθανοτήτων διακρίσεων. Τον ίδιο δρόμο με την ίδια ευκολία, ακολούθησε και ο Μόουζες Ράιτ. Χωρίς καν να περιμένει να μιλήσει με τον Ολυμπιακό.



Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν με το… 1,5 πόδι στην έξοδο. Επειδή μπλέχτηκε ο Παναθηναϊκός – είτε επειδή ήθελε τον παίκτη, είτε για να ανεβάσει την τιμή του – αισθάνθηκαν την πίεση και αναγκάστηκαν να του κάνουν πρόταση 2,7 εκατ. ευρώ. Πολλά παραπάνω απ’ όσα προγραμμάτιζαν να του δώσουν και είχαν οδηγήσει τον Σέρβο «μια ανάσα» απ’ την Αρμάνι Μιλάνο.



Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης βρέθηκε κοντά στην έξοδο, παρότι δεσμευόταν με συμβόλαιο. Η πρόθεση του Ολυμπιακού να του κάνει μεγάλη μείωση, θεωρήθηκε δικαίως προσβλητική από τον διεθνή παίκτη. Τελικά του πρότειναν μικρότερη μείωση και παρέμεινε.



Ίσως όμως το πιο «χτυπητό» παράδειγμα να είναι ο Κώστας Παπανικολάου. Μια περίπτωση σαν τον Σλούκα. Αρχηγός, στη δύση της καριέρας του, με ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Ο Ολυμπιακός έσπευσε να του προτείνει μείωση αποδοχών για να του ανανεώσει άλλο ένα χρόνο τη συμφωνία. Κάτι που ο παίκτης δε δέχτηκε, δείχνοντας ενοχλημένος απ’ τη στάση αυτή. Συνεχίζοντας στην ομάδα με την υπάρχουσα συμφωνία των δύο πλευρών.



Εδώ λοιπόν μοιάζει με τη γη της αμφιβολίας. Παίκτες οι οποίοι χωρίς δεύτερη σκέψη κοιτούν τις επιλογές που έχουν, αναζητούν τις καλύτερες λύσεις, σκληρά επαγγελματικά. Παρότι μιλάμε για παιδιά που έχουν «δέσιμο» με τον Ολυμπιακό. Άρα ξενίζει αυτή η διαδικασία, όπως έγινε με «Μίλου» και «Παπ» ειδικά.



Το δίδαγμα αυτών των υποθέσεων, είναι πόσο διαφορετικό μοιάζει ένα «πλαστό» περιβάλλον που παρουσιάζεται, απ’ την πραγματικότητα. Στον Παναθηναϊκό που θεωρητικά υπάρχει ο νευρικός και εκρηκτικός ιδιοκτήτης, κανείς δεν σκέφτηκε καν μια διαφορετική προοπτική. Στον Ολυμπιακό που υποτίθεται είναι… οικογένεια, ισχύει το αντίθετο. Χρειάζεται χρήμα για να πειστούν οι πάντες και η πόρτα της εξόδου ανοίγει σχετικά εύκολα. Ακόμη κι από παιδιά που δεν θα ήθελαν να την περάσουν.



Πάντα η πράξη έρχεται να αποδείξει την πραγματικότητα. Όσο κι αν «παλέψει» η επικοινωνία, η προπαγάνδα, η δύναμη που έχει ο καθένας σε αυτούς τους τομείς. Μια «δύναμη» που ο ένας διοχετεύει στο να διατηρεί οικογενειακό κλίμα στην ομάδα του και τους παίκτες ευχαριστημένους, ενώ οι άλλοι για να παρουσιάζονται οι ίδιοι όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένοι και καλοί.

