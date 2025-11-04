«Τρελάθηκε» ο Γιάννης μετά το buzzer beater στην Ιντιανάπολις (vids)

«Ξέφυγε» λίγο μετά το νικητήριο καλάθι του επί των Πέισερς ο Αντετοκούνμπο.

Σε ήρωα της βραδιάς για τους Μπακς αναδείχτηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς πέτυχε με απίθανο τρόπο το νικητήριο καλάθι σε νεκρό χρόνο, παρά τους τρεις παίκτες των Πέισερς που έσπευσαν να τον σταματήσουν. Ο Greek Freek ευστόχησε και στη συνέχεια… ξεσάλωσε για λίγα δευτερόλεπτα.

Έκανε χειρονομίες προς τον κόσμο, που σε όλο το ματς αποδοκίμαζε τον συμπαίκτη του Μάιλς Τέρνερ, επειδή εκείνος αποφάσισε το περασμένο καλοκαίρι να αλλάξει πόλη και ομάδα.

Ο Έλληνας άσος έκανε μία χειρονομία και αμέσως μετά ζήτησε από το κοινό να σιωπήσει. Στη συνέχεια, άρχισε να φωνάζει «booo», όπως έκανε ο κόσμος κάθε φορά που ο Τέρνερ έπιανε τη μπάλα.

Ο Θανάσης ήταν αυτός που έσπευσε να τον ηρεμήσει και να πάνε μαζί στα αποδυτήρια.