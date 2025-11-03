Με φοβερό δεύτερο ημίχρονο η Μακάμπι κέρδισε στο νήμα την Ραμάτ Γκαν

Η Μακάμπι με όπλο της την άμυνα στο δεύτερο μέρος (23π.) κέρδισε στις λεπτομέρειες (84-81) την μαχητική Ραμάτ Γκαν, συνεχίζοντας αήττητη την πορεία της στο ισραηλινό πρωτάθλημα.

Η Ραμάτ Γκαν έβαλε δύσκολα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο η ομάδα του Οντέτ Κάτας με όπλο την άμυνα της στο δεύτερο μέρος κέρδισε στο νήμα με 84-81.

Με τη νίκη αυτή η ομάδα του "λαού" διατήρησε το αήττητο της στο ισραηλινό πρωτάθλημα ανεβαίνοντας στο 4-0, ενώ η Ραμάτ Γκαν έπεσε στο 2-2.

Για τους νικητές o Ρόμαν Σόρκιν κυριάρχησε στο ζωγραφιστό με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τον Λόνι Ουόκερ να προσθέτει 15 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Τζόρνταν Φλόιντ ξεχώρισε για την Ραμάτ Γκαν με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασλιστ σε μια γεμάτη εμφάνιση, με τον Ρονάλντο Σεγκού να προσθέτει 19 πόντους με 6 ασίστ.

Πλέον η Μακάμπι στρέφει την προσοχή της στον ματς με την Μονακό για την 9η αγωνιστική της Euroleague (6/11, 22:00)