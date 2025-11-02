Ολυμπιακός: Εκτός Ντόρσεϊ, Πίτερς, ΜακΚίσικ και Αντετοκούνμπο με Ηρακλή

Χωρίς τους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστα Αντετοκούνμπο και Άλεκ Πίτερς θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Ηρακλή (13:00).

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ηρακλή στο ΣΕΦ για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, με τους «ερυθρόλευκους» να παρατάσσονται με αρκετές απουσίες κόντρα στον «Γηραιό».

Συγκεκριμένα ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός 12άδας τους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστα Αντετοκούνμπο και Άλεκ Πίτερς. Θυμίζουμε πως ο Έλληνας σέντερ μετά από ένα χτύπημα που δέχτηκε στο μάτι, στην προπόνηση θα απουσιάσει για λίγες μέρες.

Αναλυτικά η δωδεκάδα: Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Βεζένκογ, Νετζήπογλου, Μπουρνελές, Νιλικίνα, Λι, Φουρνιέ, Ουόρντ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Γουόκαπ.