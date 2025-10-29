Σακίλ Ο’ Νιλ για Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης είναι καλύτερος από μένα στο απόγειο της καριέρας μου»

Ο Σακίλ Ο’ Νιλ έπλεξε το εγκώμιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, παραδεχόμενος ότι ο Έλληνας φόργουορντ είναι καλύτερος από εκείνον.

Σε μια παραδοχή που θα συζητηθεί προχώρησε ο Σακίλ Ο’ Νιλ σε podcast που συμμετείχε, όταν κλήθηκε να συγκρίνει τον εαυτό του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Συγκεκριμένα, μετά τη εμφάνιση του Greek Freak κόντρα στους Νικς δέχθηκε μια ερώτηση για το ποιος θεωρεί ότι είναι καλύτερος στο απόγειο της καριέρας του…

«Θέλω να ξέρω ποιος στο απόγειο της καριέρας του πιστεύεις ότι είναι καλύτερος… Εσύ ή ο Γιάννης;», ήταν η ερώτηση που δέχθηκε στο podcast που συμμετείχε.

«Είμαστε διαφορετικοί παίκτες, αλλά πιθανότατα θα πρέπει να παραδεχθώ ότι ο Γιάννης. Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι από τότε που έπαιζα εγώ, και αυτό θέλεις, θέλεις μια εξέλιξη στο παιχνίδι…», ανέφερε χαρακτηριστικά και στη συνέχεια πρότεινε ότι θα πρέπει να κοιτάς με προσοχή και να… κλέβεις κάθε κίνηση, από παίκτη που έχεις ως πρότυπο.

