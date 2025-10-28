Μπρούνο Φερνάντο: «Ενθουσιασμένος με την μεταγραφή μου στην Παρτίζαν - Φανταστικός σύλλογος η Ρεάλ»

Ο Μπρούνο Φερνάντο σε δηλώσεις του σημείωσε πως είναι ενθουσιασμένος με την μεταγραφή του στην Παρτίζαν, ενώ τόνισε πως η Ρεάλ είναι φανταστικός σύλλογος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την μεταγραφή του στην Παρτίζαν: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Έχω ακούσει σπουδαία πράγματα για τον σύλλογο, την πόλη, τους οπαδούς και την ατμόσφαιρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτό. Είναι σαν μια ανταλλαγή παικτών στα μέσα της σεζόν. Η γρήγορη προσαρμογή έχει γίνει κάτι συνηθισμένο για εμάς. Το έχουμε συνηθίσει. Είμαστε επαγγελματίες και η δουλειά μας είναι να προσαρμοστούμε αμέσως και να αρχίσουμε να παίζουμε».

Για τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και την σχέση του με την Παρτίζαν: «Είχα ακούσει πολλά για το Βελιγράδι στο παρελθόν. Έπαιξα με τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς στην Ατλάντα και πάντα μιλούσε για τη Σερβία και το Βελιγράδι. Είχα ξαναέρθει εδώ με την εθνική ομάδα της Αγκόλας, αλλά ήμουν νέος και έπαιξα στα προκριματικά των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήρθα επίσης εδώ πέρυσι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Έχω ακούσει σπουδαία πράγματα. Το μπάσκετ σε ταξιδεύει σε διαφορετικά μέρη και είμαι ευγνώμων γι' αυτό».

Για τους νέους του συμπάικτες: «Γνωρίζω μερικούς από τους παίκτες αρκετά καλά. Τους έχω γνωρίσει σε όλη μου την καριέρα. Έπαιξα σε δύο διαφορετικές ομάδες με τους Στέρλινγκ Μπράουν και Τζαμπάρι Πάρκερ, και γνωρίζω επίσης τους Σέικ Μίλτον και Κάρλικ Τζόουνς. Είναι ωραίο να βλέπεις γνωστά πρόσωπα ,βοηθάει πραγματικά. Έχω δει πώς παίζουν και πώς τα πάνε όλα αυτά τα χρόνια και ανυπομονώ να γίνω μέρος αυτού».

Για την Ρεάλ και την παρουσία του στο ΝΒΑ: «Η Ρεάλ είναι ένας φανταστικός σύλλογος, ίσως ο καλύτερος στην Ευρώπη. Είναι ένας σπουδαίος οργανισμός και είμαι ευγνώμων για όλα - ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Με μια ομάδα αυτού του μεγέθους έρχονται μεγάλες ευθύνες. Πρέπει να κερδίζεις κάθε διοργάνωση και το ίδιο ισχύει και εδώ. Το NBA δεν είναι ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος. Είναι μπάσκετ στο τέλος της ημέρας. Οι ίδιες ιδέες, οι ίδιοι στόχοι - αυτό που έχει σημασία είναι τι προσπαθείς να πετύχεις στο γήπεδο. Έμαθα πολλά από άλλους παίκτες και από τον οργανισμό κατά τη διάρκεια των έξι χρόνων μου εκεί. Έμαθα όχι μόνο για το μπάσκετ αλλά και για τον επαγγελματισμό, και αυτό είναι κάτι που με βοηθάει πολύ τώρα στην Ευρώπη».