Όταν φτιάξει την νοοτροπία του, τότε θα παίξει μπάσκετ

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για το… ναυάγιο της Μπολόνια, για τους παίκτες χωρίς σπίθα στα μάτια, για τους παίκτες που δεν “έκατσαν” στους τραυματισμούς τους και για το φάουλ του Εργκίν Αταμάν.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού επέστρεψε τα χαράματα του Σαββάτου στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” μετά από ένα πολύ δύσκολο 48ωρο στην Ιταλία. Μια εκτός έδρας αποστολή που μόνο με τους καλύτερους οιωνούς δεν ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.

Γιατί ο Παναθηναϊκός μπορεί να ηττήθηκε από την ανώτερη του, Βίρτους Μπολόνια, αλλά η αλήθεια είναι πως το χειρότερο για την ομάδα του Αταμάν είναι πως τόσο ο ίδιος ο Τούρκος προπονητής, όσο και οι παίκτες του έβγαλαν στο παρκέ μια νοοτροπία που δεν αρμόζει στον Παναθηναϊκό.

Τα πρώτα αρνητικά σημάδια είχαν διαφανεί από την προπόνηση της Τετάρτης όταν τραυματίστηκαν οι Ρισόν Χολς και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης τραυματίστηκαν και αποφασίστηκε να μείνουν στην Αθήνα και να μην ακολουθήσουν την αποστολή στην Ιταλία. Δηλαδή, αν σε αυτούς τους δύο προσθέσουμε και τους Λεσόρ και Σαμοντούροβ επιτόπου οι παίκτες γίνονται 12.

Την ίδια στιγμή ο Εργκίν Αταμάν είχε στο μυαλό του και το γεγονός ότι θα έχει μαζί του τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νίκο Ρογκαβόπουλο αλλά δε ξέρει αν θα τους χρησιμοποιήσει λόγω των τραυματισμών τους (διάστρεμμα στο δεξί πόδι). Με τον πρώτο τελικά να αγωνίζεται με την εικόνα του ποδιού του να μην είναι καθόλου καλή και τον δεύτερο να αγωνίζεται με ένεση.

Χουάντσο και “Ρόγκα” έκαναν τη διαφορά

Παρένθεση. Η απόφαση να αγωνιστούν οι δύο παίκτες προήλθε από απόφαση και προπονητή και ιατρικού επιτελείου και των ίδιων των παικτών. Και το τελευταίο είναι το σημαντικότερο. Αμφότεροι εξέφρασαν με τον πλέον εμφατικό τρόπο την επιθυμία τους να αγωνιστούν, παρά τα προβλήματα τους και αφού έκαναν ζέσταμα και δοκίμασαν τα πόδια τους μπήκαν για να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό που είχε ήδη αρκετά προβλήματα. Και αυτό μόνο υπέρ τους μπορεί να καταγραφεί, ανεξαρτήτως απόδοσης. Κλείνει η παρένθεση.

Ο Αταμάν έβλεπε αυτό που ερχόταν

Με όλα αυτά τα προβλήματα ο Εργκίν Αταμάν ήξερε καλύτερα από τον καθένα πως ο βαθμός δυσκολίας της ομάδας του πολλαπλασιαζόταν αυτομάτως. Και το ότι δεν ήταν στα… καλύτερά του φάνηκε από τις δηλώσεις του στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” όταν ουσιαστικά τα… έβαλε με τους παίκτες του και τα προβλήματα τραυματισμών που δεν του δίνουν τη δυνατότητα να δουλέψει όπως θέλει.

Και όλα αυτά που είπε στο αεροδρόμιο ο Τούρκος προπονητής βγήκαν και στο παρκέ της Μπολόνια. Εκεί όπου με το “καλησπέρα” φάνηκαν οι παιδικές ασθένειες του Παναθηναϊκού με την ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς να επιβάλλει τον ρυθμό της από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Η ανωτερότητα των Ιταλών ήταν τέτοια που οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν μπόρεσαν να την αμφισβητήσουν στο ελάχιστον. Δυο ημέρες να έπαιζαν δε θα μπορούσαν να κερδίσουν αυτό το παιχνίδι.

Η “διαβασμένη” και αποφασισμένη Βίρτους

Η Βίρτους το ήθελε περισσότερο. Το ήθελε πολύ περισσότερο. Η για την ακρίβεια η Βίρτους ήταν η μόνη ομάδα που ήθελε την νίκη. Με τους Έντουαρντς και Μόργκαν να κάνουν ότι θέλουν, τον Παγιόλα να είναι παίκτης ορχήστρα και να κάνει τα πάντα ο Ιβάνοβιτς είχε την… ησυχία του. Αλλά όλη τη διαφορά την έκανε ο Τζάλοου. Ο παίκτης των Ιταλών από την πρώτη φάση “έπεσε” πάνω στον Κέντρικ Ναν με στόχο να του χαλάσει το παιχνίδι και το μυαλό. Και τα κατάφερε με τον καλύτερο τρόπο. Με εξαιρετική man to man άμυνα δεν έδωσε τίποτα στον Αμερικανό, τον έπαιζε στα όρια του φάουλ (πολλές φορές ξεπερνώντας τα πάντα με την ανοχή των διαιτητών) και ουσιαστικά τον έβγαλε εκτός παιχνιδιού.

Ανύπαρκτος Παναθηναϊκός

Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός, πέραν του Τσέντι Όσμαν, δεν είχε να επιδείξει τίποτα στο παιχνίδι του. Αρχικά προσπαθούσε να ακολουθήσει τον ξέφρενο ρυθμό της Μπολόνια, αλλά από κάποιο σημείο και έπειτα έμεινε τελείως από μυαλό και από δυνάμεις. Οι περισσότεροι “πράσινοι” ήταν σε… άλλο γήπεδο, αλλά το χειρότερο δεν ήταν το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά το κομμάτι της νοοτροπίας.

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε την εικόνα της ομάδας που κατέβηκε στο “Paladozza” για να κερδίσει. Είχε την εικόνα της ομάδας που είχε πάει στην Ιταλία για να βγάλει την… υποχρέωση του προγράμματος. Μηδέν ενέργεια, μηδέν διάθεση, μηδέν πρωτοβουλία. Και παίκτες “κλειδιά” σε άλλο… γήπεδο, πολύ μακριά από τον καλό τους εαυτό.

Το να μην παίξει καλά ένα βράδυ ή και περισσότερο, ειδικά τη φετινή σεζόν με τα ατελείωτα παιχνίδια είναι δικαιολογημένο, φυσιολογικό και στο… πρόγραμμα. Όμως το να έχεις αυτή την νοοτροπία δεν επιτρέπεται και δε συγχωρείται.

Το φάουλ του Αταμάν

Και σε αυτό ο Εργκίν Αταμάν έχει την πρώτη και κυριότερη ευθύνη. Μπορεί να έχει δεκάδες δικαιολογίες λόγω των τραυματισμών. Μπορεί να έχει δεκάδες δικαιολογίες λόγων των διαιτητικών αποφάσεων. Μπορεί να έχει δικαιολογίες ότι στραβές βραδιές θα υπάρξουν. Δεν έχει όμως καμία δικαιολογία στο κομμάτι της πνευματικής ετοιμότητας των παικτών του. Αλλά και του ίδιου. Δεν νοείται να παίρνει δύο τεχνικές ποινές στην ίδια φάση για ένα γεγονός που δεν… σήκωνε αυτές τις διαμαρτυρίες και αυτή την αποβολή. Απλά, έκανε τα πράγματα χειρότερα αφήνοντας την ομάδα του απροστάτευτη. Φάουλ. Ίσως και αντιαθλητικό.

Η κακή νοοτροπία, όπως όλα τα κακά σε έναν αθλητικό οργανισμό (εντός των γραμμών του γηπέδου) ξεκινούν από τον προπονητή. Και ο Αταμάν είναι ο πρώτος που πρέπει να κάνει κάτι για να το αλλάξει αυτό το γεγονός. Το ίδιο βράδυ είδαμε και πάλι τον Νάξο να εκνευρίζεται και να βγαίνει εκτός παιχνιδιού και να αδικεί τον ίδιο και τους συμπαίκτες του. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να φτιάξει πρώτα την νοοτροπία του και εν συνεχεία όλα θα έρθουν μόνα τους. Από τη στιγμή που οι “πράσινοι” θα “πεινάσουν” και πάλι τότε όλα θα βγουν στο παρκέ από… μόνα τους.

Συνεχώς στην… τσίτα

Πλέον, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για… μία από τα ίδια. Πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του (τραυματίες), πρέπει να αφήσει πίσω του τη Μπολόνια και να ετοιμαστεί για τα επόμενα παιχνίδια. Αύριο κόντρα στον Προμηθέα και από εβδομάδα μια πολύ δύσκολη “διαβολοβδομάδα”. Με την Μακάμπι να έρχεται στο “Telekom Center Athens” και την Παρασκευή οι “πράσινοι” να βρίσκονται στο Μόντε Κάρλο για την αναμέτρηση με τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

ΥΓ: Αυτό το… παραμύθι του Γιώργου Μπαρτζώκα με τα social media πρέπει να τελειώσει. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που “χάνει” κάποιον παίκτη να του φταίει το διαδίκτυο και οι δημοσιογράφοι. Τη στιγμή που στο ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού βγαίνει το ένα όνομα μετά το άλλο, αλλά οι “ερυθρόλευκοι” δεν ολοκληρώνουν τις μεταγραφές, ο Έλληνας τεχνικός φάσκει και αντιφάσκει. Την Πέμπτη το πρωί δεν είχε ζητήσει παίκτη από τη διοίκηση και χθες βράδυ έλεγε ότι θα πάρουμε παίκτη όταν βρούμε αυτόν που θέλουμε και όχι επειδή το λένε τα social media. Πολύ σωστό αυτό που υποστηρίζει αλλά ας μείνει σε μία άποψη και ας πει αν έχει ζητήσει ή όχι ενίσχυση της ομάδας από τη διοίκηση.

