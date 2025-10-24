Euroleague: Εκτός έδρας αναμετρήσεις για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν εκτός έδρας με Βίρτους Μπολόνια και Μπάγερν Μονάχου αντίστοιχα για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Η έκτη αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται την Παρασκευή (24/10). Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αναμετρηθεί στο «Paladozza» με την Βίρτους Μπολόνια. Το τζάμπολ του αγώνα θα γίνει στις 21:00 και θα σφυρίξουν οι Πουκλ, Αλιάγκα και Θεπερνιέ.

Λίγο αργότερα, στις 21:45, η Μπάγερν Μονάχου θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Ντιφάλα, Πέρεζ και Μπισουέλ θα είναι οι διαιτητές του αγώνα.

Ακόμη, Εφές και Φενερμπαχτσέ θα κοντραριστούν στο τουρκικό ντέρμπι (20:30, Basketball Development Center) και η Παρτιζάν θα φιλοξενήσει στην Belgrade Arena την Παρί στις 21:30.