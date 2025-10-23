Τέρνερ: «Δύσκολο να αντιμετωπίσεις τον Γιάννη - Υψηλό μπασκετικό IQ ο Κούζμα»

Ο Μάιλς Τέρνερ σε δηλώσεις του με τα καλύτερα λόγια για τον συμπαίκτη του στους Μπάκς, Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας πως δεν είναι καθόλου εύκολο να τον μαρκάρεις, ενώ σημείωσε πως ο Κάιλ Κούζμα έχει υψηλό μπάσκετικό IQ.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το βάθος της ομάδας: «Νομίζω ότι μπορεί να είναι η βραδιά του καθενός. Έχουμε πολύ βάθος και αυτή θα είναι μια από τις υπερδυνάμεις μας φέτος. Θα είναι πολύ σημαντικό. Απλώς πρέπει να συνεχίσεις να είσαι επιθετικός. Δεν θα είναι κάθε βράδυ δική σου, αλλά αυτή είναι η ομορφιά του να έχεις τόσο βάθος».

Για τους Αντετοκούνμπο και Κούζμα: «Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσεις τον Γιάννη εκεί κάτω. Σίγουρα έχει σοβαρότητα και κάνει το σωστό παιχνίδι σχεδόν κάθε φορά. Ο Kούζμα έχει πραγματικά εξαιρετικό μπασκετικό IQ. Κάνει μερικές εξαιρετικές φάσεις και είναι ένας πολύ υποτιμημένος πασέρ. Απλώς πρέπει να συνεχίσεις να είσαι επιθετικός. Δεν θα είναι κάθε βράδυ δική σου, αλλά αυτή είναι η ομορφιά του να έχεις τόσο βάθος»