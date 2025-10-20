Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου πήραν την πρώτη τους νίκη στην Αδριατική Λίγκα με επιβλητικό τρόπο, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Έτσι, η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς βελτίωσε το ρεκόρ της (1-1), με τους φιλοξενούμενους να υποχωρούν στο 1-2.
Πρωταγωνιστές των νικητών ήταν οι... συνήθεις ύποπτοι: Τσίμα Μονέκε (21 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σέμι Οτζελέγιε (15 πόντοι, 3 ριμπάουντ) και Τζόρνταν Νουόρα (14 πόντοι, 3 ασίστ).
Πλέον ο Ερυθρός Αστέρας στρέφεται στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μπασκόνια για την 6η αγωνιστική της Euroleague (23/10, 22:00).
Τα Δεκάλεπτα: 34-19, 54-44, 84-69, 101-87.