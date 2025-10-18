ΕΡΧΕΤΑΙ ο Λεσόρ: Σε ποια ματς πιθανολογείται η επανεμφάνισή του!

Ο Εργκίν Αταμάν αποκάλυψε ότι ο Λεσόρ μπήκε στην τελική ευθεία, η "Magic Euroleague" προσδιόρισε την επιστροφή του. Σε ποια ματς είναι πιθανό να τον δούμε και πάλι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Το βράδυ της Παρασκευής (17/10) επεφύλασσε δύο ευχάριστες εκπλήξεις στους φίλους του Παναθηναϊκού Aktor: πρώτον το διπλό στην Κωνσταντινούπολη και δεύτερον τη δήλωση του Εργκίν Αταμάν για τον Ματίας Λεσόρ.

Ο Τούρκος τεχνικός μετά τη νίκη επί της Αναντολού Εφές υποστήριξε πως ο Γάλλος σέντερ έχει μπει στην τελική ευθεία της αποθεραπείας του, λέγοντας: «Η θεραπεία του Λεσόρ συνεχίζεται και αναμένουμε να επιστρέψει στο γήπεδο σε τρεις εβδομάδες. Η θεραπεία του προχωράει καλά, είναι πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Αναμένουμε να επιστρέψει πλήρως υγιής μετά από τρεις εβδομάδες. Αυτή είναι η δήλωση των γιατρών».

Η "Magic Euroleague", λοιπόν, πήγε το ρεπορτάζ ένα βήμα παρακάτω, τονίζοντας τις πιθανές ημερομηνίες της επιστροφής του Γάλλου σέντερ.

Συγκεκριμένα, όπως τονίστηκε στην εκπομπή του SDNA, η «διαβολοβδομάδα» του Νοεμβρίου σε Παρίσι και Μαδρίτη (11-13/11) μοιάζει ως το πιο πιθανό timing της επιστροφής του Λεσόρ στα παρκέ. Στα «συν-πλην» της εξίσωσης μπαίνουν και τα ματς της GBL με το Περιστέρι (8/11) και -κυρίως- με τον Άρη (16/11).

Επομένως, τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου (από 11/11 έως 16/11) το «θωρηκτό» του «τριφυλλιού» φαίνεται πως θα είναι έτοιμο να μπει ξανά σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Δείτε όσα υπογράμμισε ο Βασίλης Παπαθεοδώρου στο 02:07:50 της "Magic Euroleague":