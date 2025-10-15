Ο Βεζένκοφ σε ένα ημίχρονο έχει περισσότερες βολές απ’ τα μέχρι τώρα ματς του Ναν

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού έχει σουτάρει 8 βολές στα πρώτα τρία ματς στην EuroLeague, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να κερδίζει 9 στα πρώτα 20 λεπτά με την Εφές.

Είναι δύο απ’ τους κορυφαίους παίκτες της EuroLeague. Την περασμένη σεζόν «μονομάχησαν» για το ποιος θα βγει MVP και τελικά ο Κέντρικ Ναν το κατάφερε. Ο Σάσα Βεζένκοφ το είχε πετύχει πριν φύγει από την Ευρώπη για το ΝΒΑ.

Σε θεωρητικό επίπεδο λοιπόν, είναι αμφότεροι μεγάλοι σταρ και με τον τρόπο αυτό τους αντιμετωπίζουν και οι διαιτητές. Μόνο που η πράξη αποδεικνύει κάτι εντελώς διαφορετικό. Και αρκούσε ένα ημίχρονο για να γίνει απόλυτα κατανοητό.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού στον εντός έδρας αγώνα με την Αναντολού Εφές, πήρε στις βολές 9 φορές (8/9 και 12 πόντους σε 20 λεπτά). Αριθμός τεράστιος που θυμίζει την περυσινή δήλωση του Αντρέα Τρινκέρι, αναφορικά με την ευκολία με την οποία κερδίσει παρουσίες στη «γραμμή της φιλανθρωπίας».

Ο Ναν από την άλλη, το λογικό θα ήταν να είναι κάπου εκεί κοντά. Και η αλήθεια είναι πως αυτό ισχύει. Όχι όμως σε ένα ημίχρονο, αλλά και στα τρία ματς που έχει αγωνιστεί ως τώρα. Ο Αμερικανός σε τρία 40λεπτα, συνολικά 89 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα συμμετοχής, έχει κερδίσει 8 βολές. Μία λιγότερη απ’ αυτές που πήρε ο Βεζένκοφ σε ένα ημίχρονο με την Εφές.

Στα αντίστοιχα τρία πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης, ο Βούλγαρος είχε σουτάρει 18 βολές. Η συχνότητα με την οποία του σφυρίζονται φάουλ για βολές, είναι ζηλευτή. Όχι απέναντι σε οποιοδήποτε παίκτη κάποιας ομάδας χωρίς υψηλές βλέψεις, αλλά απέναντι στον MVP, κορυφαίο σκόρερ, ομάδας που πήρε το τρόπαιο πριν δύο χρόνια και πήγε στο Final Four την περασμένη σεζόν.

