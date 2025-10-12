Πριν «μιλήσει» η ποιότητα, το πλεονέκτημα το έχει η άμυνα και το ξύλο

Άδικο και για τους δύο «αιώνιους» να γίνεται ντέρμπι πρωταθλήματος τόσο νωρίς, όμως στο σημείο της σεζόν που βρισκόμαστε το φαβορί είναι «ερυθρόλευκο» για συγκεκριμένους λόγους. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Ντέρμπι πρωταθλήματος. Ματς σε διοργάνωση του ΕΣΑΚΕ, με διαιτητές της ΚΕΔ/ΕΟΚ, οπότε εκ των πραγμάτων είναι σαν να δίνουν δύο το ίδιο διαγώνισμα κι ο ένας να έχει τις ερωτήσεις από πριν. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, με τους… φωστήρες του αθλήματος να έχουν ορίσει το ματς στην εξής στιγμή:

Δύο μέρες μετά από αγώνα του Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την Euroleague. Τρεις μέρες μετά από αγώνα του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια, το δυσκολότερο ταξίδι στην Euroleague. Μερικά εικοσιτετράωρα πριν από «διαβολοβδομάδα». Κι όλα αυτά μόλις τη 2η αγωνιστική στην Α1 ή GBL.

Πραγματικά αν έβαζαν παιδιά δημοτικού να ορίσουν το πρόγραμμα, στην τύχη κάτι καλύτερο θα είχαν κάνει. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι τα δεδομένα που πρέπει να διαχειριστούν οι ομάδες. Πάλι καλά να λέμε που θα έχουν και τους προπονητές. Χρειάστηκε υπουργική παρέμβαση για το αυτονόητο, για αυτό το πρωτάθλημα μιλάμε.

Ευτυχώς που είναι η ίδια η λάμψη των ομάδων μεγάλη, για να κρύβει λίγο τόσο τη «βρωμιά» όσο και τον ερασιτεχνισμό. Κι είμαστε ακόμη στην αρχή, μιλάμε για τον πρώτο αγώνα των δύο με πολλούς να ακολουθούν και σημαντικά κρισιμότερους όσο κυλά η σεζόν.

Υπάρχει φαβορί σε αυτού τους είδους τα ματς όμως; Δύσκολα. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία δεν γίνεται να μην αναφερθούν. Πέρα από τη διαιτησία και το τι θέλει ένα ολόκληρο σύστημα. Αυτό πλέον είναι δεδομένο, ο Ολυμπιακός θα έχει την εύνοια. Σε ποιο βαθμό, θα το δούμε μετά το ματς.

Οι γηπεδούχοι έχουν κάνει καλύτερη προετοιμασία και είναι σαφές. Γιατί είχαν τον προπονητή τους, είχαν τους περισσότερους παίκτες τους. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που είχε προπονητή και πολλούς παίκτες στο Eurobasket. Συν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη δουλειά, με την ίωση του Σορτς, το οστικό οίδημα του Όσμαν, την δεδομένη απουσία του Λεσόρ. Ελάχιστες προπονήσεις για μια ομάδα που τώρα ουσιαστικά είναι σε περίοδο προετοιμασίας.

Συνολικά βρισκόμαστε υπερβολικά νωρίς στην αγωνιστική περίοδο. Λόγω του καλύτερου διαστήματος κανονικής δουλειάς στην προετοιμασία, ο Ολυμπιακός είναι ένα βήμα μπροστά. Όμως και οι δύο ομάδες σε καμία περίπτωση δεν είναι έτοιμες.

Τι σημαίνει ετοιμότητα; Να έχει την ικανότητα ένα σύνολο να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητές του στο μέγιστο βαθμό. Να έχουν οι παίκτες τους ρόλους τους, να έχουν «δέσει» μεταξύ τους και να βγάζουν μέσω της ομαδικής δουλειάς την ατομική ποιότητα που διαθέτουν. Από την στιγμή που αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα, είναι μειονέκτημα για τον Παναθηναϊκό που μοιάζει να έχει μεγαλύτερη ποιότητα στο ρόστερ του.

Από τη στιγμή που το ατομικό ταλέντο «κρύβεται» σε μεγάλο ποσοστό λόγω της εποχής, ξεχωρίζουν διαφορετικά στοιχεία που κάνουν τη διαφορά. Όπως η σκληράδα, η ικανότητα και η διάθεση των ομάδων να παίξουν με επαφές, να παίξουν… ξύλο με λίγα λόγια (ειδικά όταν αυτά δε σφυρίζονται γίνεται κι ευκολότερο). Σε αυτού του είδους το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός είναι σαφέστατα εξοικειωμένος. Εκεί ποντάρει άλλωστε, ίσως περισσότερο από την ποιότητα.

Ο άμεσος συνεργάτης του Μπαρτζώκα, Γιώργος Μποζίκας, είπε πως η ομάδα τους θέλει να παίζει με επαφές. Επιβεβαιώνοντας το γιατί έχει το πλεονέκτημα αυτή την στιγμή.

Μέχρι οι ομάδες να μπορούν να ξεδιπλώσουν το ταλέντο και την ποιότητά τους, ξύλο, ένταση, επαφές, είναι εκείνα τα στοιχεία που κρίνουν πολλά. Σε ένα ελληνικό ντέρμπι στην έδρα της ομάδας που ποντάρει σε αυτά τα στοιχεία, με διαιτητές που θα της επιτρέψουν να παίξει έτσι, το φαβορί είναι προφανές. Για αυτόν τον έναν αγώνα. Επειδή οι τίτλοι συνήθως, κρίνονται περισσότερο από την ποιότητα παρά από το… ξύλο.