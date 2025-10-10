Ένα buzzer beater ΝΑ(Ν) από Βιτόρια μέχρι… Πειραιά!

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τον Παναθηναϊκό που έβαλε τα χέρια του και λίγο έλειψε να βγάλει τα μάτια του και τον Κέντρικ Ναν που έβαλε το χέρι του και έδωσε στους “πράσινους” ότι χρειάζονται για να πάνε στο ΣΕΦ για το διπλό.

Άραγε τι είναι αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας; Η νίκη; Η εικόνα; Ότι… έσπασε μια κατάρα που ήθελε τον Παναθηναϊκό να χάνει στη ¨Fernando Buesa Arena¨ από το 2018 μέχρι… χθες; Το ότι ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά με +17 και η Μπασκόνια ισοφάρισε το ματς στα τελευταία δύο δευτερόλεπτα; Ή ότι ο Κέντρικ Ναν απέδειξε και πάλι ότι είναι ότι καλύτερο, ότι πληρέστερο, ότι πιο μπασκετικό, ότι πιο ταλαντούχο έχει περάσει την άλλη άκρη του Ατλαντικού, στη σύγχρονη εποχή;

Αυτό που μετράει είναι η νίκη. Πρώτη και καλύτερη. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα (συν μερικά ακόμα) είναι τα σημαντικότερα στοιχεία που συνθέτουν το παζλ του αγώνα που παρακολουθήσαμε στη χώρα των Βάσκων. Εκεί που ο Παναθηναϊκός παρουσίασε μια πιο βελτιωμένη εικόνα, σε σχέση με τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα, είχε κάποια ξεκάθαρα πλάνα (και κάποια όχι και τόσο) και τελικά κατάφερε να φύγει με το “W” στις αποσκευές του.

Νίκη διπλής… όψεως

Η νίκη αυτή, όμως, δε μετράει μόνο γιατί έδωσε τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να πάει στο 2-1. Να βάλει και πάλι θετικό πρόσημο στον απολογισμό του και να έχει μπροστά του την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν στο “Telekom Center Athens” για το 3-1, αλλά του δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσει από σήμερα κιόλας, με απόλυτη ηρεμία και νηφαλιότητα, την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κόντρα στον Ολυμπιακό.

Γιατί, σε περίπτωση που οι “πράσινοι” κάνουν διπλό στο ΣΕΦ και έρθει και το νικηφόρο αποτέλεσμα με τη Βιλερμπάν, τότε ο Εργκίν Αταμάν θα έχει αγοράσει μπόλικο χρόνο για να δουλέψει πολύ πιο άνετος με την ομάδα του και να την προετοιμάσει για ένα ακόμα πιο δύσκολο πρόγραμμα και μάλιστα μέσα σε πολύ μικρό και περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Έκανε σμπαράλια την κατάρα

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, πήρε την νίκη. Έσπασε την κατάρα. Είχε να κερδίσει στη Βιτόρια από τις 23 Μαρτίου του 2017. Πως το έκανε όμως αυτό; Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης να “χτυπήσει” την αντίπαλο του με το δικό της νόμισμα. Άλλωστε αν μια ομάδα έχει τη δυνατότητα και τα “όπλα” να τρέξει το γήπεδο αυτή είναι ο Παναθηναϊκός.

Ο επιδραστικός Σορτς και η έμπνευση του Αταμάν

Με τον Σορτς να κάνει το καλύτερο, ουσιαστικότερο και το πλέον επιδραστικά παιχνίδι του με τον Παναθηναϊκό, οι φιλοξενούμενοι επέβαλλαν τον γρήγορο ρυθμό τους, ο Τσέντι Όσμαν έμοιαζε με άλογο… κούρσας και ο Εργκίν Αταμάν άνοιγε το rotation με το “καλησπέρα” μοιράζοντας χρόνο και δοκιμάζοντας τους πάντες. Η έμπνευση του Τούρκου τεχνικού να πάει σε σχήμα με Σορτς, Σλούκα, Όσμαν, Ρογκαβόπουλο και Μήτογλου άλλαξε τα δεδομένα και ο Παναθηναϊκός έβαλε τις βάσεις για την νίκη από το δεύτερο κιόλας δεκάλεπτο. Στην πορεία της αναμέτρησης οι “πράσινους” “χτυπήθηκαν” από τις γνωστές παιδικές τους ασθένειες. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να προηγείται ακόμα και με 17 πόντους, 54-71, αλλά από τη μία η Μπασκόνια δεν το έβαζε κάτω και από την άλλη οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν φρόντισαν να κάνουν ότι περνούσε από το χέρι τους για να δώσουν το παιχνίδι.

Τα χέρια τους… ακούμπησαν τα μάτια τους, αλλά δεν τα έβγαλαν

Και τα κατάφεραν. Έδωσαν το παιχνίδι στη Μπασκόνια η οποία όμως δεν το πήρε. Οι παίκτες των Βάσκων έκαναν ότι χρειαζόταν για να πάρουν την νίκη, με τον Φόρεστερ να κάνει αυτό που ακριβώς έπρεπε. Στην τελευταία φάση επίθεσης των γηπεδούχων με το σκορ στο 81-84, έβαλε την πρώτη, έχασε τη δεύτερη και ο ίδιος παίκτης με φόλοου έκανε το 84-84.

Το φάουλ των διαιτητών

Υποσημείωση: Στη συγκεκριμένη φάση ο Φόρεστερ έχει πατήσει γραμμή και το φόλοου δε θα έπρεπε να έχει μετρήσει αν ο Γιαβόρ και οι συνεργάτες του έκαναν σωστά τη δουλειά τους και πήγαιναν στο instant replay ως όφειλαν. Η αν έβλεπαν εξ αρχής και με γυμνό μάτι την παράβαση.

Για κάθε Γιαβόρ θα υπάρχει πάντα ένας Ναν

Αλλά δεν πειράζει. Γιατί για κάθε Γιαβόρ υπάρχει ένας Ναν. Ο Αμερικανός έγραψε και πάλι… ιστορία. Ο παίκτης του “τριφυλλιού” έδωσε ένα ακόμα μπασκετικό ρεσιτάλ τελειώνοντας το παιχνίδι με 30 πόντους, κάνοντας ότι ήθελε πάνω στο παρκέ και τις περισσότερες φορές κάνοντας… χαζούς τους αντιπάλους του. Το θέμα όμως δεν είναι οι 30 πόντοι. Είναι η τελευταία φάση. Πήρε την μπάλα και είχε το βλέμμα ότι θα “καθαρίσει” το ματς. Μόνο… γλώσσα δεν έβγαλε την ώρα του σουτ. Με δύο παίκτες κρεμασμένους πάνω του και με το ρολόι να δείχνει 4 δεύτερα από την ώρα που πήρε τη μπάλα. Δεν χαμπάριασε τίποτα και την έστειλε στο… πλεκτό, αφήνοντας τους Βάσκους να μην καταλαβαίνουν τις τους “χτύπησε”.

Έστω και με αυτό τον χιτσκοκικό τρόπο ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη και τελικά ναι αυτό είναι που μετράει. Γιατί η νίκη αυτή θα τον κάνει πιο δυνατό και θα του φτιάξει ακόμα περισσότερο τη ψυχολογία εν όψει της Κυριακής. Και το Ναν και της ομάδας ολόκληρης.

ΥΓ1: Πέραν του Ναν δε μπορούμε να μη σταθούμε στην εξαιρετική εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς. Ούτε το μισό από αυτό που μπορεί πραγματικά να κάνει αλλά ήταν ξεκάθαρο στο παρκέ πως πάταγε πολύ καλύτερα, πως είχε μεγαλύτερη άνεση στο παιχνίδι του και έκανε ουσιαστική διαφορά.

ΥΓ2: Ο… ηθοποιός Χουάντσο πραγματοποίησε δεύτερη συνεχόμενη εντυπωσιακή εμφάνιση. Τα ράστα μάλλον του… πάνε και ο ίδιος έχει βρει για τα καλά τον εαυτό του και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

ΥΓ3: Βελτίωση στα ριμπάουντ. Η Μπασκόνια έμεινε κάτω από τον μέσο όρο της στα επιθετικά, ο Παναθηναϊκός πήρε περισσότερα στο σύνολο από την αντίπαλο του και αυτό ήταν από τα στοιχεία που α) έκαναν τη διαφορά από το ξεκίνημα του ματς και β) που δείχνουν ότι γίνεται δουλειά στις προπονήσεις.

ΥΓ4: Τα 18 λάθη είναι πάρα πολλά και αποτελούν ένα από τα βασικότερα στοιχεία που ο Παναθηναϊκός πήγε να χάσει το ματς μέσα από τα χέρια του.

ΥΓ5: Το ποιος θα παίξει την Κυριακή στο ΣΕΦ από πλευράς Ολυμπιακού θα το μάθουμε μόνο όταν μάθουμε τις δωδεκάδες. Ο Ουόκαπ είναι “τρελή” απώλεια για τον Μπαρτζώκα, αλλά ας κάνουμε υπομονή να δούμε τι θα γίνει με τους υπόλοιπους.

ΥΓ6: Για την εξάδα του Παναθηναϊκού τα κουκιά μάλλον είναι μετρημένα και ξεκάθαρα…

YΓ7: 150 Παναθηναϊκοί έκαναν μια... χαψιά τους Ισπανούς στην "Buesa Arena". Ξελαρυγγιάστηκαν, κατέθεσαν ψυχή και φωνή και ο Ναν τους αντάμειψε με τον καλύτερο τρόπο.

